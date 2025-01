Japán konglomerátumtól kaphatja az eddigi legtöbb pénzt az OpenAI

Japánból kaphatja eddigi legnagyobb tőkeinjekcióját az OpenAI, melynek új befektetője az a SoftBank lehet, mely a múlt héten a Fehér Házban bejelentett Stargate projekt mögött álló cégek egyike. A felek a Financial Times értesülései szerint egy 15 és 25 milliárd dollár értékű tőkebefektetésről tárgyalnak, a részleteket ugyanakkor még nem véglegesítették.

A lap szerint a SoftBank ezzel az OpenAI legnagyobb egyedüli befektetőjévé válhat, megelőzve a Microsoftot, mely először 2019-ben, majd 2021-ben, legutóbb pedig 2023-ban hajtott végre befektetéseket, melyek kapcsán később a versenyhatóságok és a szektor egyes szereplői is aggodalmukat fejezték ki.

A beruházás lapértesülések szerint része annak a 40 milliárd dolláros csomagnak, melyet a SoftBank a Fehér Házban a múlt héten bejelentett Stargate projektre szán. Ebben a projektben a japán konglomerátum és az OpenAI mellett az Oracle is részt vesz, a cégek pedig összességében mintegy 500 milliárd dollár értékben hajtanak végre AI-specifikus beruházásokat a következő négy évben.

Bár a Microsoft nem vesz részt a projektben, a redmondi cég és az OpenAI szoros technológiai együttműködése a következő években is garantált. A szoftvercég szintén a múlt héten jelentette be, hogy megújította az OpenAI-jal kötött együttműködését, melynek értelmében a két cég közti megállapodás kulcsfontosságú elemei 2030-ig is érvényben maradnak, beleértve az OpenAI API-kra vonatkozó kizárólagosságot és a bevételmegosztási konstrukciót.

A SoftBank beszállása mindenesetre csökkentheti az OpenAI kitettségét a Microsoft felé, melynek egyik előjele lehet, hogy a fenti együttműködésben szerepel egy olyan kitétel, hogy ha a Microsoft nem tud kellő számítási kapacitást biztosítani az OpenAI részére, a cégnek joga van más felhőszolgáltatótól extra kapacitást vásárolni.

Az OpenAI újabb befektetési köréről szóló tárgyalásokba ezzel együtt kissé belerondít a kínai DeepSeek nevű startup múlt héten bejelentett R1 modelljét övező befektetői bizonytalanság. A befektetők aggodalma abból ered, hogy a kínaiak az összes amerikai technológiai multinál hatékonyabban és olcsóbban tudták felépíteni saját modelljüket - az OpenAI ugyanakkor azzal vádolta meg a startupot a héten, hogy a kínaiak jogosulatlanul használták az R1 tanításához a ChatGPT által generált adatkimeneteket.