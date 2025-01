Nem létező szolgáltató adja a legjobb vezetékes netet itthon

Nem tudom, hogy az nPerfnél (aki nem ismerné őket, kb. az Opensignal és a Speedtest.net megfelelői) mennyire vannak tisztában a magyar távközlési piacon az elmúlt hetekben történtekkel, mindenesetre a cég frissen kiadott, a magyar fix internetes kapcsolatok "barométerének" nevezett benchmarkjában két olyan szolgáltató is szerepel, ami névleg legalábbis már nem létezik lassan két hete.

Az nPerf mellett szóljon, hogy a mérési időszakban, azaz a tavalyi évben még a Vodafone és a Digi is külön branddel működött (ma már mindkét cég a One márkanév, illetve a Vodafone ezen cégnév alatt is található meg), emellett értelemszerűen a mai napig eltérő infrastruktúrát is használnak, ami meg is látszik a mérési eredményekben.

A crowdsourcing alapokon működő benchmarkplatform számai alapján a magyar vezetékes távközlési piacon gyakorlatilag fej-fej mellett haladt a Digi és a Magyar Telekom, utóbbi éppen csak lemaradva a versenytárs mögött a le- és feltöltési sebesség, a késleltetés, illetve a böngészős és YouTube-streaming szcenáriókban.

A ma már One márkanév alatt szolgáltató Digi esetében a kiugróan jó sebességérték alighanem elsősorban annak köszönhetők, hogy a cég az ex-inviteles területeket leszámítva mindenhol FTTH-alapú internetelérést biztosít, míg a Telekomnál a HFC-alapú hálózat is jelen van még több százezer háztartásban. A Vodafone (most már szintén csak One) esetében nincs is más alternatíva egyelőre a HFC mellett, amit az EuroDOCSIS 3.1 technológia bevezetésével lehet "gigabit-képessé" tenni, ám a gyatra feltöltésen ez sokat nem fog javítani.

Ha másra nem is, az nPerf barométere arra jó, hogy ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a One, illetve a 4iG birtokában lévő vezetékesnet-infrastruktúrák között mekkora szakadék húzódik. Ennek fényében kissé talán meglepő, hogy a One oldalán jelenleg nyoma sincs FTTH-alapú internetcsomagoknak, még azokon a területeken sem, ahol egyébként a szolgáltatás nyilvánvalóan elérhető.

A One szerint ezeken a területeken az online megrendelés szünetel, a potenciális ügyfél telefonon vagy személyesen kaphat segítséget a szolgáltatás kiválasztásában és megrendelésében.