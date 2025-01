A márkaváltás után belehúz a fejlesztésekbe a One

Január 6-án megnyitotta első, ún. "referenciaüzletét" a 4iG Csoporthoz tartozó One Magyarország a budapesti Westend bevásárlóközpontban. A cégvezetés szerint az üzlethálózat, illetve a márkaelemek fokozatos átalakítása nem merül ki az egyszeri átlogózásban, a háttérben rendkívül bonyolult műszaki-technológiai átállási folyamat húzódik, mely nagyjából másfél évvel ezelőtt kezdődött és az új márka bevezetésével még nem ért teljesen véget.

A One márka hivatalosan január 1-jétől váltotta le a Vodafone és Digi márkákat hazánkban egy nem egészen kétnapos, főként az ügyfélszolgálati csatornákat érintő részleges leállást követően. A szolgáltató új lakossági és kisvállalati tarifákat is ígért a márkaváltásra időzítve, melyek elsősorban a vezetékes portfólió esetében jártak kisebb-nagyobb változásokkal.

A távközlési cég így a televíziós, illetve a kombinált – vezetékes internetszolgáltatással kiegészített televíziós – csomagok tekintetében kínálja a legnagyobb újdonságokat. Az ügyfelek az új kínálatban 2 televíziós alapcsomag közül választhatják ki a számukra legideálisabbat, de a személyre szabhatóság érdekében a csomagok különböző, streaming tartalmakkal bővített verzióiból is választhatnak.

Az új tévés portfólió szerves része a már tavaly szeptemberben elindult OneTV, mely a lineáris tartalmak mellett médiaboxról elérhető applikációkat, beépített streaming tartalmakat, valamint OneTV mobilapplikációs szolgáltatást nyújt. A 114 lineáris csatornát tartalmazó, havi 8490 Ft-ért elérhető TV Family csomag műsorvisszajátszó funkciót is kapott (catch-up tv), amelynek köszönhetően az ügyfelek 7 napig visszajátszhatják a kiválasztott adást, emellett a műsorokat az előfizetők rögzíthetik és tárolhatják akár 90 napig külön díj nélkül.

Az új ajánlatok leginkább a korábbi Digi szolgáltatási területeken élők számára kínálnak komolyabb újdonságokat, számukra ugyanis eddig csak egy "fapados" lineáris tévés csomag volt elérhető, mely nem tartalmazott többek között sem műsorrögzítési sem catch-up tv lehetőséget és bár mobilapplikáció elérhető volt hozzá, azt hosszú évek óta nem fejlesztették érdemben.

Azok az ügyfelek, akik vezetékes tv és internetszolgáltatást egyaránt igénybe vesznek a One-tól, a versenytársaknál megtalálható ajánlatokhoz hasonlóan kedvezményekben részesülnek, a cég így példának említi a Home Giganet 1000 és a Family TV csomagajánlatot, mely havonta 11490 Ft-ba kerül, ami a sávos kedvezményekkel 9192 Ft-ra csökkenthető. A One árgaranciát vállal ezekre a díjakra 2025-re, vagyis a tavasszal esedékes díjkorrekció ezekre az ajánlatokra nem vonatkozik.

A mobilszegmensben egyelőre kevés változást hozott az integráció és a márkaváltás, az egyetlen kézzelfogható újdonság, hogy a korábbi Vodafone-os vagy Digi-s vezetékes előfizetéssel rendelkezők egy új, korlátlan belföldi adatforgalmat és beszélgetést tartalmazó mobil előfizetést választhatnak a csomagjuk mellé havi 9990 Ft-ért cserébe. Kis mértékben változott január 1-jétől a feltöltőkártyás ajánlat, melynek kezdőcsomagja 3 GB adat és 10 perc lebeszélhetőséget nyújt, évek óta változatlan, 19 Ft-os percdíj mellett.

bányai tamás (forrás: one magyarország)

A boltnyitásra tervezett sajtótájékoztatón viszonylag kevés szó esett a folyamatban lévő műszaki fejlesztésekről, ugyanakkor Bányai Tamás, a One Magyarország vezérigazgatója elmondta, hogy a cég gigabit-képes hálózata mostanra kétmillió potenciális háztartást ér el. Bár az ügyfélbázis méretét tekintve nincsenek nagyságrendi eltérések, a One-nak ezen a téren van mit behoznia az első számú riválissal, a Magyar Telekommal szemben, hiszen a versenytárs legutóbb tavaly októberben 3,8 millió potenciális gigabites háztartásról számolt be, melyből 2,85 millió háztartás számára a jelenleg legfejlettebb optikai kapcsolat is elérhető.

Bányai a HWSW kérdésére a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az új szolgáltatási területeken már a One is az optikai kiépítéseket helyezi előtérbe, ezzel párhuzamosan zajlik a HFC-hálózat korszerűsítése is. A mobilhálózati fejlesztéseket illetően 2024-ben az 5G-s hálózati lefedettség növelése kevéssé volt fókuszban Bányai szerint, idén azonban ez a cég szándékai alapján változni fog.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a Vodafone hálózatában háromszor annyi új bázisállomás épült a 4iG-akvizívió óta eltelt két évben, mint az azt megelőző kétéves időszakban.

A cég a magyar kormánnyal 2023 novemberében kötött stratégiai megállapodás értelmében vállalta, hogy 2028-ra 1000 állomáson telepít 5G-s szolgáltatást az elméletileg akár gigabites átviteli sebességre is képes C-sávban - hogy ebből mennyi valósult meg eddig, arról nem árult el konkrétumot Bányai.