Tőzsdére lép az Nvidia-versenytárs Cerebras

A kaliforniai Cerebras öt éve robbant be a hírekbe a Wafer Scale Engine koncepciójával, és bár eddig főleg AI-chipjeiről volt ismert, felhőalapú szolgáltatásokat is kínál, melyek saját számítási klasztereire támaszkodnak. A startup hétfőn nyújtotta be a tőzsdei bevezetéshez szükséges dokumentumokat, ami még októberben megtörténhet. Annak ellenére, hogy a tőzsdére lépés feltételei jók – a kamatlábak csökkennek, a technológiai részvények pedig felfelé mennek –, sok vállalat halasztja 2025-ig a bevezetést, remélve, hogy elkerülhetővé válik az elnökválasztás okozta piaci ingadozás.

A kaliforniai vállalat az Nvidia versenytársaként lép tőzsdére, és honlapján is kendőzetlenül úgy fogalmaz: WSE-3 chipje több maggal és memóriával rendelkezik az Nvidia népszerű H100-as chipjénél. Persze hozzá kell tenni, hogy az Nvidia a gépi tanuláshoz használt grafikus feldolgozó egységek (GPU) piacának kilencven százalékát lefedi, viszont egyre nehezebben elégíti ki az igényeket.

A Cerebras egyébként 66,6 millió dolláros nettó veszteséget könyvelhetett el 2024 első hat hónapjában, 136,4 millió dolláros árbevétel mellett. Csak a második negyedévet nézve 50,9 millió dolláros nettó veszteséget jelentett 69,8 millió dolláros bevétellel, az egy évvel korábbi 26,2 millió dolláros veszteséggel és 5,7 millió dolláros bevétellel szemben. A társaság szerint a működési költségek részben a bevételnövekedést támogató magasabb személyi költségek miatt nőttek ebben az évben.

Az AI-gyorsítók piaca egyre nagyobbá és zsúfoltabbá válik, az olyan óriáscégek, mint az Amazon, a Google és a Microsoft is kifejlesztették már saját komponenseiket. Így az Nvidia mellett a Cerebras versenytársaként említi az AMD-t, az Intelt, a Microsoftot és a Google-t. A Cerebras chipjeit egyébként a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) állítja elő bérgyártóként, így a befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az ellátási lánc esetleg megszakadása a Cerebras működését is érinteni fogja.

A 2016-ban alapított Cerebras alapítója és vezérigazgatója Andrew Feldman, aki 2012-ben eladta a szerverekkel foglalkozó SeaMicro startupot az AMD-nek 355 millió dollárért. A Cerebrast 2021-ben egy 250 millió dolláros finanszírozás körben több mint 4 milliárd dollárra értékelték.

A vállalat korábban nyert egy szerződést, amellyel az Abu Dhabi G42-t, az Egyesült Arab Emirátusok legfontosabb AI-cégét látja el szuperszámítógépekkel, így százmillió dolláros támogatást kap a meghatározó technológiai konglomerátumtól. A G42 jelenleg a Cerebras "A osztályú" részvényeinek kevesebb mint 5%-át birtokolja, de lehetősége van további vásárlásra attól függően, hogy mennyi Cerebras terméket vásárol.

A Cerebras legnagyobb befektetője a Foundation Capital kockázati társaság, amelyet a Benchmark és az Eclipse Ventures követ. További befektetői közé tartozik az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman és a Sun Microsystems társalapítója, Andy Bechtolsheim.