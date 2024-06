Ígéretesen rajtolt a Raspberry PI a brit tőzsdén

Egy ideje már tudni a Raspberry PI mögött álló vállalat nyilvános ajánlattételi tervéről, több hónapnyi előkészület után a cég május 22-én hivatalosan is bejelentette a londoni tőzsdére való bevezetési szándékot. A részvényekkel való kereskedés kedden kezdődött meg, a 2,80 fontról induló árfolyam végül 38 százalékkal 3,88 fontra emelkedett. A cég piaci kapitalizációja 541,6 millió font.

A brit számítástechnikai startup mintegy 166 millió fontot kívánt összegyűjteni az induló nyilvános jegyzésből, az ajánlat összesen 45,9 millió törzsrészvényből áll, amelyeket a társaság jelenlegi többségi tulajdonosa, a Raspberry Pi Mid Co Limited, a Raspberry Pi Foundation 100%-os tulajdonában lévő leányvállalat értékesített.

Eben Upton vezérigazgató és alapító szerint az IPO lehetőséget ad a Raspberry Pi Alapítványnak és a cég többségi részvényeseinek arra, hogy felgyorsíthassa munkáját a mérnöki gárda bővítésével. A tervek közt szerepel még a tervezési folyamatok egyes aspektusainak házon belülre hozása, valamint a kínálat drágább és költségesebb termékekkel való bővítése.

A málnás lapkából a mai napig több mint 70 országban 60 millió darabot értékesítettek, és a cég eladásainak körülbelül 72 százaléka olyan kereskedelmi ügyfelektől származik, akik a termékeket gyárakba vagy fogyasztói eszközökbe ágyazzák be. A Raspberry PI pár hete közölte azt is, hogy a 2023 decemberével végződő évben 265,8 millió dolláros bevételt könyvelhetett el, ami 41 százalékos növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest.

A növekvő techcégek iránt érdeklődő londoni tőzsde örülhet a hírnek, miután számos helyi szereplő közül az elmúlt években többen is New Yorkot választották London helyett. A brit Arm processzorarchitektúra-tervező céget például 2023. szeptemberben jegyezték be a New York-i NASDAQ-on, ami komoly csapást jelentett a londoni tőzsdei keresletre nézve. Upton szerint az USA nem az „ígéret földje” a vállalkozások számára, az amerikai techcégek nem kereskednek sokszorosan nagyobb nyereséggel a brit cégeknél.

A Raspberry Pi anyavállalata, a a Raspberry Pi Foundation továbbra is többségi tulajdonos marad. Philip Colligan, a Raspberry Pi Foundation vezérigazgatójának elmondása szerint éves részesedés helyett a részvényeik egy részét alapítványi tőkévé alakítják át, amelyet oktatási programjok finanszírozására használnak fel. Az alapítvány ugyanúgy részt vesz majd a döntéshozatalban, mint a többi részvényes.

A Raspberry Pi befektetői közt tudhatja a japán szórakoztatóelektronikai óriást, a Sony-t és a brit Arm-et is. A Sony-tól tavaly áprilisban érkezett újabb befektetés egy megállapodás keretén belül, aminek középpontjában a mesterségesintelligencia-fejlesztések állnak. Az Arm Holdings által vezetett 2023-as adománygyűjtési körben korábban körülbelül 444 millió fontra becsülték a Raspberry Pi-t.