Tőzsdére megy a Raspberry Pi

A brit Raspberry Pi szerdán bejelentette, hogy elindította a szükséges előkészítési folyamatokat az Egyesült Királyság tőzsdéjére való belépéshez, ami az áramköri lapkákat készítő szervezet első nyilvános ajánlattétele (initial public offering, azaz IPO) lesz. Eben Upton vezérigazgató és alapító szerint az IPO lehetőséget ad a Raspberry Pi Alapítványnak és a cég többségi részvényeseinek arra, hogy felgyorsíthassa munkáját a mérnöki gárda bővítésével. A tervek közt szerepel még a tervezési folyamatok egyes aspektusainak házon belülre hozása, valamint a kínálat drágább és költségesebb termékekkel való bővítése.

A málnás lapkából a mai napig több mint 70 országban 60 millió darabot értékesítettek, és a cég eladásainak körülbelül 72 százaléka olyan kereskedelmi ügyfelektől származik, akik a termékeket gyárakba vagy fogyasztói eszközökbe ágyazzák be. A Raspberry PI szerdán közölte azt is, hogy a 2023 decemberével végződő évben 265,8 millió dolláros bevételt könyvelhetett el, a kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti korrigált eredménye pedig elérte a 43,5 millió dollárt.

A lendületesen növekvő techcégek iránt érdeklődő londoni tőzsde örülhet a hírnek, miután számos helyi szereplő közül az elmúlt években többen is New Yorkot választották London helyett. A brit Arm processzorarchitektúra-tervező céget például 2023. szeptemberben jegyezték be a New York-i NASDAQ-on, ami komoly csapást jelentett a londoni tőzsdei keresletre nézve.

A Raspberry Pi befektetői közt tudhatja a japán szórakoztatóelektronikai óriást, a Sony-t és a brit Arm-et is. A Sony-tól tavaly áprilisban érkezett újabb befektetés egy megállapodás keretén belül, aminek középpontjában a mesterségesintelligencia-fejlesztések és képérzékelési funkciók állnak. Az Arm Holdings által vezetett 2023-as adománygyűjtési körben korábban körülbelül 444 millió fontra becsülték a Raspberry Pi-t, ami a The Times szerint azóta körülbelül 500 millió fontra emelkedhett. A Raspberry Pi anyavállalata, a a Raspberry Pi Foundation továbbra is többségi tulajdonos marad.

A Raspberry Pi-t 2012-ben alapította Eben Upton vezérigazgató azzal a céllal, hogy a számítástechnikát hozzáférhetőbbé tegye a fiatalok számára a hitelkártyaméretű számítógépek lévén, amiket változatos feladatokra lehet programozni. A korai időszakban így főleg a hobbisták és tanárok népszerűsítették, használták oktatási célokból a mini PC-ket, majd a cég idővel egyre nagyobb arányban szerzett kereskedelmi ügyfeleket. A koronavírus-járvány után kialakult, ellátási láncot érintő komplikációk nehéz időszakot hoztak a lapkagyártóra, a tavalyi év még a kilábalásról szólt. Az egykor könnyű elérhetőségéről és megfizethetőségéről ismert miniPC hosszú időre hiánycikké vált, majd a készletek csak lassan kezdtek visszaállni a szokásos szintre.