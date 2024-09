Atomreaktort indítanak újra a Microsoft kedvéért

A Constellation Energy energiaipari vállalat a Three Mile Island-i atomerőmű újraindítását tervezi, méghozzá azzal a céllal, hogy a létesítmény segítsen kiszolgálni a Microsoft hatalmas energiaigényét, miközben a technológiai óriás adatközponti beruházásokat hajt végre a generatív mesterséges intelligencia korában. A Constellation 1,6 milliárd dollárt fektet be az erőmű újraindításába 2028-ig, beleértve a nukleáris üzemanyagot is.

Az Egyesült Államok kontinentális részén több mint kétmillió ügyféllel rendelkező energiaipari cég szerint a Pennsylvania állambeli reaktor 2028-ban állhat ismét működésbe, miután megkapta a szükséges jóváhagyásokat a helyi Nukleáris Szabályozó Bizottságtól. A cég tervezi közt szerepel, hogy az erőmű működését legalább 2054-ig terjessze ki, továbbá hogy a későbbiekben a Crane Clean Energy Center néven létezzen tovább.

A Microsoft egy 20 éves megállapodás keretében vásárol áramot az erőműtől, hogy az adatközpontok által fogyasztott energiát a szén-dioxid-mentes energiával párosítsa. Joe Dominguez, a Constellation vezérigazgatója szerint a partnerség szimbolizálja az atomenergia tiszta és megbízható energiaforrásként való újjászületését, továbbá érdemes kiemelni, hogy hasonló üzletet még nem kötött egymással energiaipari és technológia cég.

Az atomreaktor 1-es blokkját 2019-ben állították le, miután az atomenergia nem teljesített jól az olcsó földgázzal és megújuló energiaforrásokkal való gazdasági versenyben. Az épület elszeparáltan létezik attól a reaktortól, amely 1979-ben az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb atomipari balesetében részlegesen leolvadt. A Three Mile Island lesz így a második atomerőmű, amely újraindítja működését az Egyesült Államok történetében, mivel előzheti a michigani Palisades atomerőmű , amely várhatóan 2025 végén áll újra üzembe.

Az elemzők az adatközpontok villamosenergia-igényének megugrására számítanak a következő évtizedekben, a különféle AI-technológiák az elektromos hálózat megterhelésével fenyegetnek. Bár a becslések eltérőek, a Goldman Sachs előrejelzése szerint az adatközpontok 2030-ra az Egyesült Államok teljes villamosenergia-igényének 8%-át fogják fogyasztani, szemben a jelenlegi 3%-kal.