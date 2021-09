Áramhiány miatt akadozhat az Apple ellátása

A forrás szerint az áramhiány hátterében az erőművekhez szükséges fosszilis energiahordozók, vagyis a szén és a földgáz egyre szűkösebb ellátása áll. A problémát látva Kína vezetése bizonyos üzemeknél kötelező bezárást rendelt el, így biztosítva a kritikus infrastruktúra, valamint lakosság számára a zavartalan áramellátást.

A Reuters szerint a kényszerű szabályozás többek között Unimicron Technology Corp kínai leányvállalatait is érinti, amelyek az Apple számára (is) készítenek különféle komponenseket. A nyomtatott áramköröket készítő vállalatnál vasárnap állították le a gyártósorokat, amiket legkorábban szeptember 30-án éjfélkor lehet újraindítani. Bár első olvasatra a négynapos szünet nem hangzik hosszúnak, a jelenlegi, már amúgy is szűkös ellátáson tovább ronthat a kiesés. Unimicron ugyanakkor egyelőre optimista, a gyártó más üzemeivel próbálja kompenzálni a kényszerű szüntet.

A Foxconn fiókvállalatának számító Eson Precision Ind Co Ltd ugyancsak kénytelen volt vasárnaptól péntekig bezárni Kunshanban található gyárát, akárcsak a Concraft Holding Co Ltd. Utóbbi szintén az Apple számára készít komponenseket, pontosabban különféle hangszórókat, elsősorban iPhone-okhoz.

Érdekesség, hogy a félvezetőgyárakat egyelőre nem érinti a korlátozás. Tajvan második számú chipgyártója, az UMC arról számolt be, hogy Suzhou mellett fekvő üzem továbbra is a maximális, havi nagyjából 80 000 waferes kapacitásával termel. Az ilyen komplex gyáregységek leállítása és újraindítása ugyanis bonyolult, így költséges feladat, miközben az esetlegesen kieső chiptermelés a kínai piacra is negatív hatással lenne.