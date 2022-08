Nem bír az adatközpontokkal az ír áramhálózat

Az adatközpont-üzemeltetők felé is kiterjesztette hálózati csatlakozási moratóriumát Írország áramszolgáltatója, az EirGrid, miután többek között a már meglévő adatközpontok működése is akkora terhelést okoz a közműhálózatban, hogy az a határon üzemel. A moratórium miatt legalább két Microsoft és egy Amazon Web Services (AWS) adatközpont megépítése eshet kútba a régióban, mintegy kétmilliárd euró értékben - írja a The Times.

Az ügy még az egész Európát kisebb-nagyobb mértékben érintő, idén csúcsosodó energiakrízis előtt kezdődött, legalábbis az EirGrid már tavaly figyelmeztetést adott ki azzal kapcsolatban, hogy az adatközponti kapacitás további növelése extrém terhet ró a helyi áramhálózatra, mely áramkimaradásokhoz vezethet.

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz! Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Az áramszolgáltató ezzel párhuzamosan már 2021 novemberében felfüggesztette az új csatlakozási kérelmek engedélyezését a nagyfogyasztók számára a fővárosban és annak közvetlen vonzáskörzetében, ám akkor még úgy tűnt, hogy egyes, már kivitelezés alatt álló adatközpontok mentesülhetnek a moratórium alól.

Az EirGrid ugyanakkor a hét elején bejelentette, hogy minden adatközponti kérelmet elutasít, melynek hatására a beruházók azonnal leállították az építkezéseket, hacsak korábban már nem döntöttek eleve így.

Bennfentes források szerint most mind az Amazon, mind a Microsoft új helyszínt keres a beruházásoknak, előbbi Londonban, míg utóbbi az angol főváros mellett Frankfurtban és Madridban próbálkozik a kapacitásbővítéssel.

Az írországi kapacitásbővítésnek mindenesetre jó ideig búcsút mondhatnak a nagy adatközponti szolgáltatók, az EirGrid ugyanis a tervek szerint legalább 2028-ig fenntartaná a csatlakozási moratóriumot az olyan nagyfogyasztók esetében, mint az adatközpont-komplexumok.

Az ír kormány az európai energiaválságra reagálva idén júniusban mindazonáltal arra utasította az EirGridet, hogy az idei és a 2024-es téli szezonban 450 megawattnyi generátor-többletkapacitást biztosítson vészeseti tartalékként.