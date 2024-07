Toronycégben gondolkodik a Magyar Telekom

Bár hosszú ideig úgy tűnt, ellenáll a trendeknek, most mégis arról adott hírt a Magyar Telekom - egyelőre egy rövid tőzsdei értesítőben -, hogy komolyan fontolgatja, hogy külön cégbe szervezze mobilhálózati infrastruktúrájának egyes elemeit. Az egyelőre feltételes módban kezelt ügyletről először a Portfolio számolt be.

A tájékoztatóban a társaság közölte, hogy megkezdte a mobil bázisállomás portfoliójának áttekintését annak érdekében, hogy elemezze ezen eszközök egy kizárólagos tulajdonú leányvállalatba történő szétválasztásának lehetséges előnyeit és kockázatait. Az áttekintéssel párhuzamosan a társaság felkészül a lehetséges szétválasztás megvalósítására.

A Magyar Telekom jelenleg nagyságrendileg 3700 mobil bázisállomást tulajdonol és/vagy üzemeltet Magyarországon, ezek képezik a jelenlegi vizsgálat tárgyát.

A mobilhálózati infrastruktúra passzív, esetenként aktív elemeinek külön cégbe szervezése viszonylag régóta létező globális iparági trend, mely Európában, azon belül Kelet-Európában is jelen van már évek óta.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal. Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

A Vodafone Csoport 2019 nyarán hozta létre saját, kizárólagos tulajdonban lévő toronycégét, a Vantage Towers-t, mely 2020 novemberében Magyarországon is elindult, ám még ezt megelőzően, éppen négy évvel ezelőtt létrejött a CETIN nevű toronycég is itthon, melybe az akkor még Telenor néven működő Yettel teljes passzív és aktív infrastruktúráját apportálták. És lényegében ugyanez a folyamat zajlik most le a 4iG-nál is, mely az Antenna Hungária esetében választja ketté az infrastruktúrát és a szolgáltatást két különálló leányvállalatba.

A hasonló infrastruktúra- illetve toronycégek aztán rendszerint vagy tőzsdére kerülnek vagy célzottan értékesítik őket részben vagy egészében jellemzően pénzügyi befektetők számára.

Ezek a tranzakciók már európai szinten is óriási üzletnek számítanak, igaz, nem mindig találkozik elsőre a kereslet a kínálattal. A Deutsche Telekom 2022-ben például csak sokadszori próbálkozásra tudta eladni a német és az osztrák leányvállalatok mintegy 40 ezer tornya felett diszponáló GD Towers 51%-át, az üzlet azonban végül 17,5 milliárd eurót hozott a konyhára a német multinál.