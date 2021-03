A PPF is tőzsdére viheti a toronycégét

Az európai mobiltávközlési infrastruktúra-piac tulajdonosi átrendeződései az elmúlt időszakban jelentősen felgyorsultak, így újabb cégek létrejövetele mellett egyes, régóta működő infrastruktúra-cégek komoly akvizíciós tevékenységbe kezdtek. A tulajdonosok az infrastruktúra szerepének felértékelődésével párhuzamosan igyekeznek módot találni arra, hogy pénzt csináljanak eszközeikből - ezt fontolgatja most a cseh milliárdos, Petr Kellner nevéhez fűződő PPF Csoport is, mely a Bloomberg értesülései szerint valamilyen formában értékesítené a tulajdonában lévő, Magyarországon is jelen lévő Cetin infrastruktúra-cég kisebbségi tulajdonhányadát.

Az ügynökségnek nyilatkozó, névtelenséget kérő forrás szerint Kellnerék jelenleg annak a lehetőségét vizsgálják, hogy az üzletrész értékesítése milyen formában, milyen partner(ek) részére történhet. A forrás szerint a tulajdonosok mintegy 6,7 milliárd euróra taksálják a négy kelet-európai piacon (Csehország, Magyarország, Bulgária, Szerbia) jelen lévő toronycéget, ez az összeg ugyanakkor a piaci körülményekhez és befektetői környezethez igazodva még változhat - vagyis az üzlet távolról sincs még kőbe vésve.

A pénzügyi befektető ugyanakkor valamikor még a tavasszal dönthet arról, hogy az üzlet létrejöhet-e, illetve ha igen, akkor a tulajdonrészt egy vevőre ruházza át, vagy inkább a tőzsdei bevezetés mellett dönt - utóbbi lehetőséget a PPF a kezdetek óta felszínen tartotta.

A PPF-hez tartozó Cetin Csoport tavaly nyáron jött létre, amikor a cseh piacon 2015 óta működő leányvállalathoz csatlakozott a három, 2018-ban felvásárolt Telenor-leánycégből jogutódlással kivált toronycég (hazánkban ez a Cetin Hungary Zrt.). Magyarországon a helyi Cetin-leányvállalatnak egyébként már van kisebbségi tulajdonosa, a cég 25%-a ugyanis az állami kézben lévő Antenna Hungáriáé, mely egyben a Telenor Magyarország 25%-a felett is rendelkezik.

Az európai toronyinfrastruktúra-piacon az elmúlt egy évben élénk mozgások voltak tapasztalhatók, így egyebek mellett tavaly szervezte ki a Vodafone Csoport saját tornyait a Vantage Towers nevű toronycégbe, mely éppen a héten lépett tőzsdére Frankfurtban. A spanyol Cellnex pedig a múlt hónapban vásárolta fel a lengyel Polkomtel infrastruktúra-cégét 1,68 milliárd euróért cserébe.