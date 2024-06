AI-jal okosodik a Raspberry Pi 5

Jelentős frissítést kap a hobbifejlesztők és ipari szereplők körében egyaránt népszerű Raspberry Pi 5, a 70 dolláros AI Kit bővítőkészlet segítségével egy neurális hálózati gyorsítóval bővíthető a lapka a lokálisan futó AI-számításokhoz. Az új kiegészítőmodul a HAT+ (Hardware Attached on Top) bővítópanel előnyeit használja ki, amivel lehetővé válik egy M.2 slot használata és az ilyen formátú perifériák csatlakoztatása.

A málnás miniPC új képességei a Hailo nevű izraeli startuppal közös együttműködés eredménye, ami az edge eszközökön, így autókon, intelligens kamerákon, robotikai hardvereken való AI-számítások futtatásához alkalmas chipeket fejleszt. A Raspberry Pi AI Kitben foglalt, csatlakoztatható M.2-es Hailo-8L gyorsítómodul számítási teljesítménye 13 TOPS (Tera Operations per Second – Tera művelet másodpercenként), ami ugyan nem sok egy Nvidia GPU teljesítményéhez képest, de a Pi alapértelmezett 27W-os tápjával energia- és költséghatékony alternatíva egy 70 dolláros kiegészítőtől.

AWS Generatív AI: apró tanmesék az ötletes felhasználásra (x) A generatív AI gyorsan turbózza fel a vállalati folyamatokat, a burjánzó dukomnetumoktól egészen a repetitív fejlesztői feladatok kigyomlálásáig. A generatív AI gyorsan turbózza fel a vállalati folyamatokat, a burjánzó dukomnetumoktól egészen a repetitív fejlesztői feladatok kigyomlálásáig.

AWS Generatív AI: apró tanmesék az ötletes felhasználásra (x) A generatív AI gyorsan turbózza fel a vállalati folyamatokat, a burjánzó dukomnetumoktól egészen a repetitív fejlesztői feladatok kigyomlálásáig.

A Raspberry Pi OS legújabb verziója automatikusan felismeri a Hailo modult, így a neurális feldolgozó egység elérhetővé válik az operációs rendszer és az azt kihasználó alkalmazások számára. Frissítést kap a kameraalkalmazás-csomag is, így a fejlett analitikai algoritmusok nagy felbontású és nagy képkockasebességű videókon is futtathatók, lehetségessé válik gyorsan mozgó objektumok felismerése, tárgyak azonosítása. A kiegészítőhardvernek köszönhetően a kisebb nagy nyelvi modellek, így chatbotok is futtathatók a miniPC-n.

A legtöbb AI-alkalmazás jellemzően a felhőben fut a nagy számítási teljesítmény kiszolgálása miatt, az utóbbi időben azonban egyre több kezdeményezést látni a kisebb AI modellek és processzorok gyártására, amelyek kevesebb energiát igényelnek ahhoz, hogy a kevesebb adattal dolgozó funkciókat a hordozható eszközökre is eljuttassák.

Az Raspberry Pi AI Kit a jóváhagyott viszonteladók kínálatában lesz kapható világszerte, fokozatosan kerül fel a webshopokba.