Széles körben is rajtolnak a YouTube ingyenes játékai

A YouTube elkezdte kiterjeszteni az ingyenes játékokat kínáló „alkalmazásboltja”, a Playables elérhetőségét, ami a következő napokban és hetekben a videómegosztó kezdőlapja mellett a androidos és iOS-es YouTube appon belül is láthatóvá válik egyre több felhasználó számára, dedikált fül alatt.

A tavaly novemberben indított tesztüzem során csak az amerikai előfizetéses felhasználók ismerkedhettek meg a casual játékokkal, de a későbbiekben már nem feltétel a Premium csomag használata. Az egyes régiókban és országokban fokozatosan indul a szolgáltatás, a bejelentéssel együtt az Amerikai Egyesült Államokon kívül az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában.

A Playables kínálatában egyelőre kevesebb mint 100, egészen pontosan 75 mobiljáték található, köztük az Angry Birds Showdown, a Words of Wonders, a Cut the Rope, a Tomb of the Mask és a Trivia Crack programok.

Mivel a YouTube Playables nem monetizálja a játékokat, tehát nincsenek fizetős letöltések, vagy alkalmazáson belüli vásárlások, így követlenül nem versenytársa a nagy digitális alkalmazásáruházaknak, és nem szegi meg az Apple szabályzatait sem.

Ettől függetlenül az App Store ingyenes játékainak konkurenciája lehet, melyek hirdetések révén generálnak bevételt, és a későbbiekben nem elképzelhetetlen az sem, hogy a Google a YouTube ingyenes játékaiba is ékel majd hirdetésmegjelenítéseket, bár egyelőre nem közölt konkrétumot azzal kapcsolatban, hogy miként tervezi bevételi forrássá tenni az új szolgáltatást.

Nem csak a YouTube próbál teret nyerni a játékok, elsősorban casual játékok piacán, ezen munkálkodott a Netflix is az elmúlt években. A Fortnite-ot fejlesztő Epic Games pedig az új uniós szabályozások lehetőségén kapva tervez játékboltot indítani Európában.