Júliusban indul a Microsoft mobilos játékáruháza

Több éve lehet tudni róla, hogy a Microsoft kifejezetten mobiljátékok értékesítésére indítana saját piacteret, ami közvetlenül versenybe hozná a Google-lel és az Apple-lel. Először a The Verge szúrta ki a Microsoft által brit versenyfelügyelet (CMA) felé benyújtott, az Activision felvásárlással kapcsolatos dokumentumokban, hogy a cég tervei közt szerepel egy mobiljátékos piactér létrehozása, ami többek közt a nagy játékkiadó könyvtárából származó játékokat kínálná. Sarah Bond, az Xbox elnöke a napokban megerősítette, hogy a mobil játékbolt bevezetését júliusra tervezik Android és iOS platformokon, emellett bővebben beszélt arról is, hogyan tervezik megugrani a redmondiak az Apple App Store szigorú szabályait.

A vállalat eleinte saját fejlesztésű programjaival tölti fel az áruház könyvtárát, köztük olyan sikercímekkel, mint a Candy Crush, a Minecraft és a Call of Duty: Mobile. Mindezt webes kliensen keresztül, így eszköztől, régiótól függetlenül elérhetők lesznek a programok, amellyel egyben a „zárt ökoszisztémájú áruházak irányelveitől” is sikerül mentesülni – utalt az elnök minden bizonnyal az App Store-ra. A kínálat később fog bővülni más kiadók és partnerek játékaival, hogy egy "valódi, keresztplatformos játékközpontú mobilélményt" sikerüljön megvalósítani, fogalmaz a Microsoft.

Technikailag a cég a világ bármely részén képes lenne elindítani saját alkalmazásboltját Androidon natív appként is, de az iOS egy másik történet. A Microsoft terveit támogatja, hogy az Apple és a Google az európai szabályozók miatt arra kényszerült, hogy nyitottabbá tegyék digitális piactereiket, de a szoftveróriás nem várja meg, míg az európai digitális szolgáltatások piacát szabályozó törvénynek (DMA) bármilyen utózengéje legyen az Egyesült Államokban is. Az iOS jelenleg csak az EU-ban támogatja a sideloadingot, így feltételezhető, hogy a cloud gaming is szerepet kap a megvalósításban.

Egy webes áruház létrehozása nem kis kihívás, és egyelőre nem világos, hogy a redmondiak hogyan fogják vonzóvá tenni saját platformjukat a rivális appboltokban már szereplő mobiljátékok alternatívájaként. A vállalat az "Xbox-élményt" hangsúlyozta a bejelentéskor, ami utalhat arra, hogy az áruház több lesz, mint pusztán a játékok terjesztési platformja.

A globális mobiljáték-piac majdnem annyi bevételt generál, mint a PC- és konzolszektor együttvéve: a Statista április 24-i jelentése szerint a mobiljátékokból származó bevétel 2026-ra meghaladhatja a 173,4 milliárd dollárt, miután ismét erőre kap az eddig gyengélkedő mobilpiac.