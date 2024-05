A Digié lesz a Telekom Romania mobil üzletága

Véget ért a magenta romániai kálváriája: az erdélyi magyar milliárdos, Teszári Zoltán cége, a Digi vásárolhatja meg egy befektetőpartnerrel közösen a Telekom Romania mobil üzletágát. Az erről szóló szándéknyilatkozat aláírását tegnap délután jelentették be a felek, az ügylet anyagi vonzatait nem tették közzé.

A tranzakció során a Digi Romania SA többségi tulajdonába tartozó West Network Invest SRL szerzi meg a részvények 99.9999994%-át a Deutsche Telekom irányítása alá tartozó görög OTE-től - áll a felek tegnap kiadott közleményében. A West Networkben többségi tulajdonos a Digi, a kisebbségi tulajdonrész pedig a romániai médiamogul, Adrian Tomsa Clever Media nevű cégcsoportjához tartozik.

Az ügylet érdekessége, hogy a görög fél tavaly már aláírt egy szándéknyilatkozatot a Telekom Mobile Romania értékesítéséről Adrian Tomsával - már akkor felmerült, hogy Tomsa a finanszírozáshoz igénybe veszi a hozzá állítólag közel álló Teszári támogatását.

További pikantériája az ügynek, hogy a Telekom éppen a Digi rendkívül kompetitív árazásának köszönhetően roppant meg Romániában, ahol a német érdekeltségen kívül jelen van még a Vodafone és az Orange is.

A tranzakció lezárását követően a tervek szerint nem változik a piaci szereplők száma, azaz a Telekom Romania mobilszolgáltatása önálló cég alá tartozik majd továbbra is, ezzel megfelelve a helyi versenyhatóság preferenciájának (a román versenyhivatal már az eladásról szóló korábbi hírek kapcsán is kifejtette, hogy szeretne továbbra is négy szereplőt látni a mobilpiacon).

A felvásárlási szándéknyilatkozat ugyanakkor nem jelenti automatikusan azt, hogy a tranzakció lezárul, arra ugyanis a versenyhatóság mellett a nemzetbiztonsági szervnek is áldását kell adnia, illetve szükséges előtte a mobilszolgáltató átvilágítása is.

A Telekom Romania vezetékes üzletágát már korábban, 2021-ben megvásárolta a France Telecom csoport helyi leányvállalata, az Orange Romania.