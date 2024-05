A Builden is az AI-lufit fújja tovább a Microsoft

Az OpenAI és a Google múlt heti nagy bejelentései után ezen a héten a Microsoft AI-újdonságaira vetül a reflektorfény az éves Build fejlesztői konferencia rajtjával. A keddi nyitónap közel kétórás keynote-ja során Satya Nadella vezérigazgató főleg a generatív AI-termékek, köztük a Copilottal kapcsolatos újdonságokat ismertette. Még ezt megelőzően hétfőn a redmondiak egy Surface eseményen bejelentették az első Copilot+ PC-ket, az új Surface Laptopot és a Surface Pro tabletet.

Ami a szoftvereket illeti, érkezik a Team Copilot nevű szolgáltatás, amely AI-alapú virtuális ügynököket kínál a szervezeteken belüli kommunikációhoz és munkához a Microsoft Teamsen belül. Nadella szerint a Copilot AI-ügynökök akár virtuális alkalmazottakként használhatók a vállalkozásokon belül különféle munkafolyamatokban, e-mailek figyelésére, bizonyos automatizált feladatok végrehajtására, de a vezető hangsúlyozta, hogy az AI-asszisztens nem veszi el az emberek munkáját, csupán megcsinálja helyettük az unalmasabb feladatokat. A fejlesztés a Copilot Studión belül válik elérhetővé előnézetben az év későbbi részében.

A keynote végére beugrott az OpenAI vezérigazgató Sam Altman is, aki megerősítette, hogy a múlt héten bemutatott GPT-4o modell közvetlenül integrálva lesz a Copilotba és az Azure AI felhőcsomagba is a két cég közti kiterjesztett együttműködésnek köszönhetően. De a Microsoftnak is van saját új modellje: a vállalat bejelentette az áprilisban demózott Phi-3 AI új verzióját, a Phi-3-visiont, ami multimodális modell lévén képes szövegekkel és képekkel dolgozni, de kis méretéből adódóan kellően kompakt ahhoz, hogy mobileszközökön fusson. A vizuális feldolgozás különösen az okostelefonokon kézenfekvő irány, sorra jelentik be a cégek a kevesebb erőforrást igénylő, telefonokra optimalizált kisebb modelleket.

A Microsoft Edge böngésző AI-jal támogatott valós idejű fordítási funkciókat kap a videók lejátszásához, miközben képes lesz feliratozni a többek közt a YouTube, LinkedIn, Reuters és Coursera felületén megjelenő videókat. A fejlesztés eleinte csak pár nyelvet támogat majd, tud fordítani spanyolról-angolra, de dolgozik némettel, hindivel, olasszal és orosszal. A későbbiekben további nyelvek és videóplatformok támogatását tervezi a Microsoft.

A vállalat többi bejelentése közt helyet kaptak még olyan színes dolgok, minthogy lehetséges lesz saját emojikat hozzáaadni a Teamshez (akár csak a Slackben) szervezeteken belül, és hogy a windowsos Fájlkezelő felületén a későbbiekben nyomonkövethetik projektjeiket a fejlesztők, miután sikerül a Gitet integrálni a fájlkezelő böngészőjébe. Ezen felül az app már natívan támogatja a 7-zip és a TAR tömörítéseket.