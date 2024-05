Éppen több évtizedes tabut dönt a Microsoft a PC-piacon

2024-ben egyszer, s mindenkorra vége az x86 hegemóniájának Microsoft Windows platformon.

Nagyjából ez volt a legfőbb tanulsága a redmondi szoftvercég hétfői bejelentésének, melynek jelentőségét egyben jelzi az is, hogy a cég nem várta meg az idei Build konferencia egy nappal későbbi kezdetét, hanem lényegében a nulladik napon bedobta azt a követ a PC-piac állóvízébe, mely túlzás nélkül évtizedek óta nem látott hullámokat vethet az utóbbi években kifejezetten gyengélkedő, magát újra feltalálni sokadszor is képtelen windows-alapú termékszegmens szereplőire.

Ahhoz persze, hogy összeálljon a mostani eseményen látható kép, illetve elkészüljenek az új, Arm-alapú processzorokat tartalmazó Surface gépek, szükség volt az iparágban mindent átható mesterséges intelligencia hype-ra, illetve arra, hogy az akkor éppen rogyadozni kezdő Intellel elégedetlen Apple 2020-tól kezdve megmutassa, hogy Arm architektúrára bizonyos feladatokat jóval hatékonyabban ellátó számítógépeket lehet építeni.

Ez volt az az év, amikor az Apple piacra dobta első, házon belül fejlesztett M-szériás chipjeit, melyek 14 év után szakítottak az x86-os Intel processzorokkal a Mac termékvonalnál.

Ebből adódóan a Macbook Air-ek és Macbook Pro-k teljesítménye bizonyos számítási feladatokat tekintve ugrásszerűen megnőtt, miközben energiahatékonyságok annyit javult, hogy a korábbi generációk köszönőviszonyban sem voltak az újabb gépek akkumulátoros üzemidejével.

És akkor elértünk a hétfőhöz

Az akkori anekdoták szerint Redmondot lenyűgözte az Arm-os M-szériás chipek hatékonysága, aminek egyenes folyománya lett a hétfői nap, amikor a Microsoft bejelentette a Surface Laptop és a Surface Pro tablet-hibridek (minden további típusjelzés nélkül) gépeket, melyek a Qualcomm tavaly ősszel bejelentett Snapdragon X Elite vagy Plus processzorával kerülnek piacra elsőként.

A Microsoft legutóbb márciusban mutatott be Surface notebookokat és talbeteket, akkor mindkét széria (Surface Pro 10 for Business és Surface Laptop 6 for Business) az üzleti ügyfelek számára készült, kizárólag Intel Core Ultra processzorokkal felvértezve, az új, elsősorban fogyasztói réteget célzó Surface-eknél azonban az Intel és az AMD x86-os processzorai csak később (hogy pontosan mikor, az nem hangzott el az eseményen) kerülhetnek be a termékvonalba.

A cég szerint a Qualcomm megoldásának és az újragyúrt windows-alapoknak köszönhetően az új Surface Laptop 80%-kal gyorsabb az előző generációs szériánál (hogy pontosan milyen metrika szerint, azt nem részletezte a cég), miközben akkumulátoros üzemidejük drasztikusan javult: videolejátszás során elérheti akár a 22 órát.

A Microsoft természetesen nem szalasztotta el összehasonlítani saját megoldását az Apple fogyasztói termékvonalának sztárjával, a Macbook Air-rel sem. A vállalat a bemutatón közölte, a Copilot+ PC-k első példányai (a két saját Surface modell) akár 58%-kal is gyorsabbak lehetnek egy M3-as processzort tartalmazó Macbook Air-nél, jóllehet az, hogy mindez milyen feladatvégzés során érvényes, ismételten nem derült ki.

A 13,8 és 15 hüvelykes kijelzővel, számos konfigurációban érkező Surface Laptop hardverkörítése mindeközben van, amiben végre felzárkózott a Macbook termékvonalhoz és van, amiben túl is szárnyalja azt. Így megjelent végre a Surface-eken is a Macbookok intuitív beviteli felületének alapját adó haptikus érintőpad, illetve a gépek a saját kijelzőjükön kívül három 4K-s külső monitort is képesek meghajtani.

A Surface Pro tablet-hibridek szintén lényegesen gyorsabbak lettek (akár 90%-kal) az elődökhöz képest, miközben egy töltéssel 14 órányi videolejátszás is kicsikarható belőlük - állítja a gyártó. A gépnek készül LCD és OLED-paneles kijelzővel ellátott változata egyaránt, előbbi 1000, utóbbi 1500 dollárba kerül majd, 16 GB memóriával és 256 GB háttértárral. A Surface Laptopnál az induló ár szintén ezer dollár, ugyanebben a memóriakiépítésben.

A memóriaszervezés nem véletlen az új Surface-ek esetében, a Microsoft Copilot+ PC-kváziszabványnál ugyanis minimum előírás a 16 GB rendszermemória és a 256 GB háttértár, illetve a minimum 40 TOPs teljesítményű AI-feldolgozóegység - na meg a márciusban előkerült, dedikált Copilot gomb a billentyűzeten.

Itt a másodpilóta beszél

A nagy teljesítményű neurális feldolgozóegységre a Microsoft szerint azért van szükség, hogy a Copilot+ PC-k internetkapcsolat nélkül is tudjanak futtatni bizonyos generatív AI-folyamatokat lokálisan. Ezek közé tartozhat az elhangzott szövegek élő fordítása, az üzenetváltások kivonatolása és a beérkező üzenetekre válaszjavaslatok írása vagy éppen a Recall funkció, mely lényegében egy a PC-n futó appokat és egyéb tartalmakat feltérképező, lokálisan futó promptszerű kereső.

Az Arm-alapú Surface gépeket rövidesen új, Arm-alapú PC-k egész garmadája követi majd a piac nagyobb gyártóitól, így a tegnapi bemutató szerint a Lenovo, a HP, a Dell, az Asus, az Acer és a Samsung egyaránt megjelenik rövidesen saját megújult termékkínálatával.

A Microsoft az új PC-khez egy a felszín alatt természetesen teljesen átgyúrt Windows 11-et is szálllít majd, mely egy az Apple Rosetta 2-jéhet képest jelentősen hatékonyabb x86-emulátort is kap, Prism néven.

Az új architektúrára épülő PC-k esetében alighanem jóval több múlik majd az x86 emuláción, mint az Apple esetében. A Windowsra fejlesztő cégek az elmúlt évtizedekben ugyanis súlyos dollár százmilliárdokat öltek az x86-os kódok fejlesztésébe, melyeket ha csak jelentős kompromisszumokkal lehet az új platformon futtatni, AI-képességek ide- AI-képességek oda, megpecsételheti a Microsoft egyben windowsos a PC-piac legújabb kitörési kísérletének a sikerét.