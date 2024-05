Viszlát HBO Max: mától csak Max van

Május 21-én Európában, többek közt Magyarországon is elindult a Discovery+ és az HBO Max egybegyúrásával létrejövő "Max", mely az új tartalmak mellett új díjcsomagstruktúrát is hoz. Az eddigi visszajelzések szerint az átállás iOS-en, Androidon és Android TV-s okostévén, valamint konzolokra tölthető applikációk esetén is gördülékeny az alkalmazás letöltése után, mivel még újrabejelentkezést sem igényel a folyamat a már meglévő e-mail cím és jelszó kombinációval, illetve a saját lista, az előzőleg megnézett tartalmak átkerültek, a félbehagyott tartalmak akadálymentesen folytathatók.

A régi HBO Max applikáció mától kezdve már nem használható, az új szolgáltatásra terel a felület, a hbomax.com weboldal pedig automatikusan átirányít a max.com oldalra. A Google Play áruház felhasználóknak kiküldött tájékoztatója szerint az előfizetések automatikusan átkerültek az új alkalmazásba május 19-től kezdődően, a számlázási időpont és adatok nem változnak.

A Max indulásakor a kezdezményes, 1590 forintos havidíjas csomag felhasználói számára a díj változatlan, július 23-tól kezdődően vagy az esedékes megújítási dátumtól továbbra is érvényben marad az örökre szóló 33%-os kedvezmény, a Max Standard csomag akkor érvényes havi díjára vonatkoztatva, ami jelenleg 2790 Ft/hó, tehát a későbbiekben 1850 forint/hó összeggel lehet majd számolni.

fotó: hwsw

A Max platform frissített felhasználási feltételeket is hoz, többek közt az élő tartalmakhoz, csatornákhoz és események streameléséhez kapcsolódóan, melyek reklámot, szponzorációt, termékmegjelenítéseket tartalmazhatnak. A Warner emellett pontosítja a szolgáltatás használatára vonatkozó korlátozásokat, többek között a reklámblokkolók használatára vonatkozó tiltást, aminek megszegése a fiók tiltását vonhatja maga után, illetve a mesterséges intelligenciát használó eszközök képzésére irányuló adatkinyerés tiltását.

Az HBO Max előfizetéses online videostreaming-szolgáltatás tavaly május végén újult meg az Egyesült Államokban: az üzemeltető Warner Bros. Discovery elhagyta a Home Box Office rövidítéseként évtizedek óta használt HBO betűszót, ennek eredménye lett a Discovery+ és az HBO Max egybegyúrásával létrejövő "Max". Az új név alatt elérhető szolgáltatás egyben kínálja az HBO Max, a discovery+ és az Eurosport kínálatát a továbbfejlesztett appon keresztül, az HBO Max jelenlegi tartalmának több mint a dupláját kínálva.

A 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok összes élő és on-demand közvetítése minden alapcsomagban benne lesz, Magyarországon két alapcsomag férhető hozzá egy kiegészítő sport csomaggal. A Standard csomag esetén a felhasználók egyszerre két eszközön streamelhetnek, adott a Full HD felbontás, a maximum 30 letöltés offline megtekintéshez, havi 2790 forintért. A Prémium csomag már 4 eszközön való egyidejű streamelést engedélyez, a FullHD mellett 4K felbontással és Dolby Atmos hanggal, havi 3890 forintért. A Sport kiegészítőcsomag bármelyik alapcsomaghoz megvásárolható további 1200 forintért havonta, 4K-s sporttartalmakkal.

Ahogy korábban is tudni lehetett, a Max bevezetésével a szolgáltató immár a streaming minőségét tekintve is differenciál, akárcsak a piacot vezető Netflix, mely kizárólag a legdrágább díjcsomagjának előfizetői számára kínál 4K HDR minőségű lejátszást és. A 4K felbontás előnyeit a Prémium csomag előfizetői élvezhetik csak, a Standard csomagnak nem lesz része, ahogy a Dolby Atmos hangélmény sem.

A streamingszolgáltató azt ígéri, hogy a 4K-s tartalomkínálat hónapról-hónapra bővülni fog, így például minden, a platformra felkerülő új Warner Bros. mozifilmnél mostantól alap lesz a 4K-s megtekintési lehetőség - feltéve hogy a néző Ultimate előfizetéssel és a felbontást támogató tévékészülékkel rendelkezik. A programok egy része - szintén a megfelelő feltételek megléte esetén - Dolby Vision képpel és Dolby Atmos hangzással is elérhető lesz.

A szolgáltatás hazai képviseletének pár hete közzétett tájékoztatása szerint Magyarországon nem, de például Romániában elérhető lesz a Basic csomag reklámokkal támogatott verziója, amivel a felhasználók alacsonyabb áron juthatnak hozzá a Maxhoz.