Lelép az OpenAI "agya"

Ismét az OpenAI belsős mozgásairól szólnak a hírek, miután a startup hétfőn bemutatta az eddigi legfejlettebb modelljének számító GPT-4omnit. A cégtől hivatalosan is távozik a kulcsembernek számító harmadik társalapító, Ilya Sutskever, aki egy évtizede kísérte a cég történetét vezető tudósként.

Sutskever korábban a Sam Altman társalapító-vezérigazgató elleni puccskísérletben is fontos szerepet játszott, majd egy pálfordulással meggondolta magát, így továbbra is erősítette a szakemberi gárdát, bár egyesek szerint a belső feszültséget valójában sosem sikerült feloldani. A kutató elmondása szerint egy személyes új projekt miatt távozik pozíciójáról, amiről később kíván további részleteket elárulni.

Altman az X-en méltatta a távozó munkatárs munkásságát, aki szerinte generációja egyik legnagyobb koponyája, és nélküle az OpenAI sem lesz olyan, mint volt. A vezető kutató korábban a Google-nál is dolgozott, és a neurális hálózatok úttörőjének, Geoff Hintonnak volt munkatársa. Sutskever feladait Jakub Pachocki veszi át, aki kinevezéséig a kutatási részleg igazgatójaként dolgozott, és vezető szerepet töltött be a GPT-4 és az OpenFive fejlesztéseiben - Altman egyébként őt is a generációja egyik kiemelkedő tudósaként aposztrofálja.

A senior horizonton túl: a staff meg a többiek Senior tapasztalati szint fölött van még pár egzotikus lépcsőfok, illetve a mögöttük rejtőző elvárások. Senior tapasztalati szint fölött van még pár egzotikus lépcsőfok, illetve a mögöttük rejtőző elvárások.

A senior horizonton túl: a staff meg a többiek Senior tapasztalati szint fölött van még pár egzotikus lépcsőfok, illetve a mögöttük rejtőző elvárások.

Novemberben rendkívül eseménydús napok követték egymást: Sam Altmant többek közt őszintétlen kommunikációjára hivatkozva kirúgta az igazgatótanács, aki a végül az átmeneti menesztés után visszakerült helyére, miután a befektetők és alkalmazottak egyaránt kiálltak mellette, és nyomást helyeztek az őt menesztő igazgatóságra.

Altman visszatérésével együtt átalakult a tanács összetétele is, a korábbi felállásból csak egy tag került be az összesen háromfős, kezdetleges új testületben. A folyamatok megszervezésében Sutskever is szerepet vállalt, aki később elmondása szerint megbánta a puccsot, és támogatta Altman visszatérését. Mindezek után viszont kikerült az igazgatótanácsból.

Sutskever a belsősök elmondása szerint nem nézte jó szemmel a fejlesztések gyorsaságát, és kritizálta a biztonsági kockázatok bagatellizálását. Épp ezért többen szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a vezető kutató látszólag békés és professzionálisan tálalt távozása mögött más okok húzódhatnak, és akár tudomást szerezhetett valami olyan dologról, amivel nem ért egyet, és ami miatt Altman eltávolításában is szerepet vállalt korábban.

Pár órával később az OpenAI mesterséges intelligencia ellenőrzésével foglalkozó csapatának vezetője, Jan Leike is a lemondásáról számolt be, egy sokkal szűkszavúbb bejegyzésben.