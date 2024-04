Képtelen fogást találni a hardveren a Microsoft

A vártnál többet költött a mesterséges intelligencia alapú megoldások fejlesztésére, illetve üzemeltetésére a harmadik üzleti negyedévben a Microsoft, de több pénz is érkezett a kasszába az adott pénzügyi időszakban Redmondban, éppen az AI-nak és a felhős megoldások szárnyalásának köszönhetően. A cég hardverrészlege eközben továbbra sem találja önmagát, estek a Surface- és az Xbox-eladások is.

A március 31-ével véget érő háromhónapos periódusban a Microsoft árbevétele elérte a 61,68 milliárd dollárt, ami 17%-os növekedésnek számít éves összehasoníltásban, miközben a nettó profit nagyjából 20%-kal, 18,30 milliárd dollárról 21,94 milliárd dollárra nőtt.

Az árbevétel-növekedéshez a legnagyobb mértékben az Intelligens Felhő üzletág járult hozzá, a divízió 26,7 milliárd dollárt kasszírozott három hónap alatt, ami 21%-os növekedésnek számít. Az üzletágon belül az Azure termékcsalád 31%-kal nőtt, amiből 7 százalékpontnyi növekedés a mesterséges intelligencia-alapú megoldásoknak köszönhető - derül ki az üzleti jelentésből.

Az Office termékeket, a LinkedIn-t és a Dynamics-ot tartalmazó Produktivitás és Üzleti Folyamatok részleg árbevétele 19,6 milliárd dollár volt az adott időszakban, ami 12%-os növekedésnek felel meg, míg az egyebek mellett a Windowst, a készülékeket és a játékokat és kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazó More Personal Computing üzletág 15,6 milliárd dolláros árbevételt hozott (17%-os növekedés).

A harmadik üzleti negyedévben ez utóbbi részleg teljesítménye két területen is figyelemre méltóan alakult. Egyrészt a Windows OEM eladások kisebb meglepetésre nőni tudtak, ami a PC-piac lassú magára találásának köszönhető - a Microsoft a következő pénzügyi időszakokban az AI PC-k megjelenésének köszönhetően további növekedést vár ebben a szegmensben.

A kurrens negyedévben a cég piacra dobhatja saját, AI-képességekkel reklámozott PC-it, az új Surface-eket, melyek a Qualcomm vadonatúj processzorait tartalmazzák majd. A Snapdragon X Elite és a napokban bemutatott kistesó, az X Plus az Apple saját Arm-os processzorainak megjelenése óta nem látott mértékben rázhatják fel a személyi számítógépek piacát - ezúttal windows-vonalon is.

A Microsoftnak nagy szüksége is lenne erre a felrázásra, hiszen a Surface-eladások az új portfólió bemutatásának dacára a legutóbbi negyedévben is estek: a készülékrészleg árbevétele 17%-kal zuhant be a harmadik üzleti negyedében.

Szintén beszédes, hogy míg a gaming termékek esetében az Xbox szolgáltatások szárnyaltak (a forgalom 62%-kal nőtt, bár ehhez jelentős mértékben hozzájárult az Activision Blizzard bekebelezése), addig az Xbox hardvereladások 31 százalékkal estek a negyedévben, deklarátlan a csökkenő konzoleladásoknak köszönhetően.

A legutóbbi negyedév egyébként rendkívül látványosan megmutatja, hogy az Activision Blizzard felvásárlása mennyit hozott a konyhára a Microsoftnak, a játékkiadó felvásárlása nélkül ugyanis a gaming árbevétel csekély mínuszba futott volna a tényleges, 51%-os növekedés helyett.