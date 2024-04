Indonéziában is megvetné lábát az Apple

Gyümölcsöző lehet az Apple-vezér Tim Cook és az indonéz miniszterelnök, Joko Widodo találkozója, melynek apropóját az adta, hogy az iPhone-gyártó a jövőben Indonéziába vinné a gyártás egy részét. Az Apple és más, hasonló szegmensben működő cégek számára a gyártás diverzifikálása az utóbbi években elemi érdekké vált, amit Kína és az Egyesült Államok egyre feszültebbé váló viszonya, valamint Kína Tajvan-politikája, illetve a kínai vezetés koronavírus-járvánnyal kapcsolatos zéró tolerancia intézkedéseiből fakadó hátrányok egyszerre indokolnak.

Az elmúlt három évben az Apple is felgyorsította Kínán túli törekvéseit, miután a világjárvány megzavarta az országban található egyik legfontosabb összeszerelő partner, a Foxconn üzemének működését. A Kínától való kitettség csökkentésére irányuló lépések egyik legfőbb haszonélvezője Vietnám, ami az Apple egyik legnagyobb gyártási központjává vált az évek során, és a Tim Cook által elmondottak alapján nem csak az indonéziai gyártás kap szerepet a jövőben, de a vietnámi beszállítókra is többet költenének. Az Apple eddig 15,84 milliárd dollárt fektetett be a vietnámi gyártásba, ahol főleg iPad, AirPods és Apple eszközök készülnek, emellett 200 ezer állást teremtett.

A legfrissebb jelentés alapján már minden hetedik iPhone Indiában készül, mely azt mutatja, hogy az Apple-nek sikerült jelentősen felgyorsítania a termelést az országban, miközben a Kínától való kitettsége csökkentésén dolgozik. Tim Cook, az Apple első embere tavaly áprilisban még arról beszélt, hogy míg 2021-ben az iPhone-oknak csupán 1%-a készült Indiában, addig ezt 5-7% közé sikerült feltornázni tavaly tavaszra, innen sikerült mostanra elérni a 14 százalékot.

A Bloomberg jelentése szerint az Apple 14 milliárd dollár értékben szerelt össze iPhone-okat Indiában a 2024-es pénzügyi évben, miközben megduplázta az indiai termelést az előző pénzügyi évhez képest.

A helyi kormányzat tavaly arról beszélt, hogy az Apple-lel kötött megállapodásokra hivatkozva, középtávon a teljes, globális iPhone-gyártókapacitás negyede költözhet Indiába, elemzők szerint ez meglehetősen ambiciózus célnak tűnik, sokkal reálisabb elképzelés lehet hosszútávon a 10-15%-os részarány.