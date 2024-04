Nyáron már újra cirkálhatnak az Uber autói Budapesten

Minden rendben zajlik az Uber Magyarországra való visszatérésével, a fuvarcég megkapta a szükséges diszpécserszolgálati engedélyt – erősítette meg a céget képviselő ügynökség a Telexnek. A hivatalos jóváhagyási folyamat április 16-án lezárult, a Budapesti Közlekedési Központ után a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól is zöld utat kapott a szolgáltatás.

Következő lépésként az Uber elkezd sofőröket toborozni a platformra, az érdeklődők „napokon belül” csatlakozhatnak. Kiderült az is, hogy a szolgáltatás várhatóan a „nyár elején” indul el Budapesten. Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője a Portfoliónak elmondta, hogy a cél, hogy idén már ezernél több Uber-sofőr bevetésre kész lehessen a magyar fővárosban. Reich Ádám, az F Mobilitás Kft. ügyvezetője hozzátette, hogy az elsők között csatlakozó sofőrök járnak majd a legjobban, hiszen ők nem csak 0 százalékos jutalékra számíthatnak az első 3 hónapban, hanem egyéb jelentős juttatásokra is. Mindezen felül további bónusz jár azoknak, akik ösztönzik társaikat is a csatlakozásra.

A Telex szerint a Főtaxi nemrég belső levélben nyugtatta sofőrjeit, hogy az Uber visszatérése nem jelent rájuk nézve veszélyt, sőt az együttműködés még több fuvart és bevételt jelent majd, de ennek módjait és miértjét nem részletezték. A Főtaxi applikációt és szolgáltatását az Uber tervezett belépése nem érinti, mivel a Főtaxi alkalmazása ugyanúgy fog működni, mint eddig, emellett lesz elérhető az Uber alkalmazás, amivel az Uber sofőrjeit lehet hívni, akik Uber Taxival szállítják az utasokat. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, a Balaton Sound, a Sziget Fesztivál hivatalos taxiszállító partnere továbbra is a Főtaxi lesz.

A 2016 elején kivonult Uber a Főtaxi-csoporttal együttműködésben tervezi újraindulását, amihez februárban nyújtotta be a diszpécserszolgálati kérelmet a Főtaxi leányvállalata, az F Mobilitás Kft.

2022 végén az Uber bejelentette, hogy miután több nagyvárosból kitessékelték részben a helyi taxitársaságok lobbitevékenységének köszönhetően, egy évvel később több ezer londoni taxis számára elérhető fuvarközvetítő tevékenységet indít. A cég az elmúlt időszakban számos metropoliszban sikerrel ütött nyélbe hasonló megállapodásokat taxitársaságokkal és taxis flottaüzemeltetőkkel, így ma már az Uber appján keresztül is lehet taxit hívni egyebek mellett New Yorkban, Párizsban, Rómában és Los Angelesben is.

Az Uber a legtöbb nagyvárosban eleinte legtöbbször a meglehetősen avittas módszerekkel dolgozó helyi taxitársaságok halálos ellenfeleként tűnt fel, mostanra azonban már nyíltan azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re a világ összes taxija megjelenjen a platformján. A globális jelenlétnek és az ebből fakadó óriási felhasználói bázisnak köszönhetően a taxisok egyre inkább hajlanak erre a fajta együttműködésre még akkor is, ha az Uber egyébként fuvaronként jelentős, átlagosan 28,3%-os jutalékot kér tőlük.

Amióta az Uber 2016-ban kivonult Magyarországról a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó törvénymódosítás életbe lépésével, a cég új vezérigazgatót nevezett ki Dara Khosrowshahi személyében.