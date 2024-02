A Főtaxival összefogva tér vissza az Uber Budapestre

A 2016 elején kivonult Uber a Főtaxi-csoporttal együttműködésben tervezi budapesti újraindulását, erre ma nyújtotta be a diszpécserszolgálati kérelmet a Főtaxi leányvállalata, az F Mobilitás Kft. A Forbes.hu korábban kiszúrta azt is, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának adatbázisa szerint az „UBER TAXI” védjegyet 2024. február 15-i hatállyal ötéves időszakban kezdheti el használni az oltalmat bejelentő Uber Technologies Inc.

A cég közleménye szerint a szolgáltatás teljes mértékben megfelel majd a helyi szabályozási követelményeknek, és Budapest az európai nagyvárosok közt az elsők között lesz, ahol ilyen együttműködést alakítanak ki. Az utasok a Főtaxi mellett hamarosan az Uber appján keresztül is igénybe vehetik a főtaxis szolgáltatásokat.

Kardos Eszter, az Uber magyarországi vezetője szerint a partnerség mindenki számára előnyös lesz: segíti a taxisokat, hogy többet keressenek, a lakosság utazási lehetőségei bővülnek, és a budapesti közlekedés hatékonyabbá válik. A szolgáltatás jelenleg több mint tízezer városban működik szabályozott körülmények között.

Tavaly november végén az Uber bejelentette, hogy miután több nagyvárosból kitessékelték részben a helyi taxitársaságok lobbitevékenységének köszönhetően, az idén több ezer londoni taxis számára elérhető fuvarközvetítő tevékenységet indít. A cég az elmúlt időszakban számos metropoliszban sikerrel ütött nyélbe hasonló megállapodásokat taxitársaságokkal és taxis flottaüzemeltetőkkel, így ma már az Uber appján keresztül is lehet taxit hívni egyebek mellett New Yorkban, Párizsban, Rómában és Los Angelesben is.

Az Uber a legtöbb nagyvárosban eleinte legtöbbször a meglehetősen avittas módszerekkel dolgozó helyi taxitársaságok halálos ellenfeleként tűnt fel, mostanra azonban már nyíltan azt a célt tűzte ki, hogy 2025-re a világ összes taxija megjelenjen a platformján. A globális jelenlétnek és az ebből fakadó óriási felhasználói bázisnak köszönhetően a taxisok egyre inkább hajlanak erre a fajta együttműködésre még akkor is, ha az Uber egyébként fuvaronként jelentős, átlagosan 28,3%-os jutalékot kér tőlük.

Amióta az Uber 2016-ban kivonult Magyarországról a személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó törvénymódosítás életbe lépésével, a cég új vezérigazgatót nevezett ki Dara Khosrowshahi személyében.