Javítás használt alkatrésszel: tovább enged az Apple

Az Apple az elmúlt pár évben komoly utat járt be a right to repair, vagyis a javításhoz való jog készülékgyártók számára kellemetlenül rögös útján, így fokozatosan egyre engedékenyebbé vált az iPhone-ok és más Apple-kütyük garancián túli javításának feltételeit illetően.

Mostanra ott tart a folyamat, hogy már iPhone-ok, iPadek vagy éppen Macek is javíthatók akár otthoni körülmények között is, igaz, meglehetősen abszurd körítéssel. Hiszen ha például valaki ki akarja cserélni otthon az iPhone-ja betört kijelzőjét, nagyjából két koffernyi szerszámot is kell bérelnie hozzá az Apple-től, hacsak nem rendelkezik például egy présgéppel vagy egy vákuumos kijelzőeltávolító egységgel otthon.

A cupertinói cég most újabb gesztussal igyekszik bizonyítani, hogy az általa gyártott eszközök hosszú távú használata mellett legalább annyira elkötelezett, mint az új készülékek eladása iránt, ezért az év végétől a különböző fődarabok javításához nem csak eredeti új, hanem eredeti használt alkatrészek is felhasználhatóak lesznek.

A javítási folyamat során az eszközök képesek lesznek maguk ellenőrizni, hogy a beépített alkatrész eredeti-e, illetve a felhasználó a megfelelő menüpontban tájékozódhat arról, hogy az egység lett-e javítva, illetve javítás során használt vagy új alkatrész lett beépítve.

A lopott készülékek alkatrészeinek felhasználása az Activation Lock funkciónak köszönhetően az Apple szerint nagy biztonsággal kiszűrhető lesz majd, azaz a készülék képes lesz azt is felismerni, hogy legális forrásból származik az alkatrész. Abban az esetben, ha lopott telefon komponense kerülne be egy javított készülékbe, nem fut le a szükséges kalibrációs folyamat, így a javítás jó eséllyel meghiúsul.