Mostantól MacBookok is javíthatók otthon

Immár egyes MacBook számítógépek otthoni szervizelését is engedélyezi az Apple, melyet az elmúlt években számos támadás ért az általa forgalmazott eszközök - főleg a garancián túli - nehézkes javítása miatt. A cupertinói cég a kritikákra válaszul idén egyes iPhone modelleknél tette elérhetővé elsőként a házibarkács-javítást, most pedig tavaszi ígéretének megfelelően kiterjesztette a programot a MacBookokra is.

Az Apple otthoni javítási programja egyelőre az Egyesült Államokban élők számára érhető el, ám a cég ígérete szerint még idén megjelenhet a rendszer Európában is. A programba jelenleg kizárólag az M1 processzorral szerelt MacBook Air és Pro modellek vonhatók be - akárcsak az iPhone-ok esetében, úgy itt is az eredeti alkatrészek mellett a szervizeléshez szükséges szerszámokat, dokumentációkat is a fogyasztó rendelkezésére bocsátja az Apple.

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz! Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

Popcorn + IT Több 100 előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján - csatlakozz!

A cég ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy az elektronikai termékek javításában kevésbé jártas felhasználók számára továbbra is az a legbiztosabb megoldás, ha felkeresnek egy hivatalos Apple javítóközpontot. Ilyenből egyébként globálisan mintegy ötezer üzemel, melyekben csaknem százezer képzett szakember végzi az ügyfelek által leadott készülékek javítását.

Ez egyébként az iPhone-ok házilagos javításával szerzett eddigi tapasztalatok alapján finoman szólva erősen megfontolandó javaslat. A programot az indulása óta azzal bírálják ugyanis, hogy az Apple valójában csak alibiként hozta létre a rendszert, még egy alapvetően könnyűnek hangzó akkumulátorcsere is elképesztő bonyolultságú folyamat, illetve a szükséges szerszámok bérlésével együtt valóságos logisztikai rémálom.

Az Apple egyébként nem az egyetlen, mely hasonló programot indított. A mobilpiacot vezető Samsung éppen augusztus elején vezette be az otthoni javítási lehetőséget, bizonyos típusú készülékek (Galaxy S20/S21, Tab S7+) egyes alkatrészeire vonatkozóan.