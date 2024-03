Összeolvadt a Disney+ és a Hulu

Ugyan különálló alkalmazásként is elérhető, most már hivatalosan is a Disney elsődleges streaming szolgáltatása, a Disney+ kínálatának részét képezik a szintén a The Walt Disney Company által birtokolt Hulu tartalmai – legalábbis az Egyesült Államokban, ugyanis a Hulu csak az USA-ban és Japánban érhető el hivatalosan. Árak tekintetében nincs változás, a Hulura technikailag még mindig külön lehet előfizetni a Disney+-tól, a kombinált csomagok előfizetői érhetik el az egyesített kínálatot az alkalmazáson belül.

A társszolgáltatás könyvtára a Disney+ alkalmazás elindítása után dedikált szekcióban jelenik meg az amerikai előfizetőknek, ahogy a Marvel, a Pixar és a National Geographic tartalmai is. Az integrációval a Disney+ logója is ráncfelvarrást kapott, a szolgáltatás az eddigi kék szín helyett már a Hulu zöldesebb árnyalatával vegyül.

A lépés valójában meghatározóbb annál, hogy a Hulu kínálata bekerült az appba, mivel jelzi egyben a Disney stratégiájában történt irányváltást is: a korábban különálló gyűjteményeit a cég egyetlen termékké próbálja összegyúrni a Netflix elleni hatékonyabb versenyhez, ami együtt jár a metaadok, ajánlórendszerek, bejelentkezési eszközök és hirdetési platformok közelítésével.

A Hulu az összes nagyobb amerikai műsorszóró hálózat műsoraihoz, sikersorozatokhoz és filmek könyvtáraihoz, illetve a kizárólag a Hulu-n elérhető licencelt tartalmakhoz biztosít hozzáférést. A 2007-ben indult szolgáltatásnak közel 50 millió előfizetője volt tavaly decemberben, míg a Disney bázisa 146,1 millió főt jelent, ami kombinálva már megközelítheti a konkurens Netflix 220 millió fős előfizetői bázisát. Európában számtalan Hulun nagyot menő sorozat a Disney+ kínálatában érhető el, így kérdéses, hogy az európai Disney+ felhasználók számára milyen mértékű kínálatbővülést hozhat a lépés.

A cég becslése szerint a Disney több mint 100 ezer egyedi assetet mozgatott át a Hulutól a Disney Plusba, ami komolyabb művelet volt, mint elsőre tűnhet: a 16 éves Hulu alkalmazás egészen eltérő technológiai platformon fut, mint a négyéves Disney+, így a vállalatnak egységesíteni kellett a konzisztens metaadat-formátumok és kódekek érdekében. (A 100 ezer asset egy része egyébként nem videófájl, hanem különböző marketing artworkok.) A Disney egy univerzális metaadat-fordítót fejlesztett ki, így a különböző katalógusok tartalmát egységes módon sikerül megjeleníteni, ami a keresést és az ajánlást is segíti.

Aaron LaBerge, a Disney Entertainment és az ESPN elnöke és műszaki igazgatója a bejelentés kapcsán szintén megerősítette, hogy a hosszútávú cél egyetlen streamingszolgáltatás működtetése, és hogy a Walt Disney Company összes streaming szolgáltatása egy platformmá váljon.

A Disney tavaly év végén vásárolta meg a kisebbségi tulajdonos Comcast 33 százalékát 8,6 milliárd dollárért, így teljesen bekebelezte a Hulut. A Disney még 2019-ben szerezte meg a Hulu többségi részesedését azután, hogy az azt tulajdonló (Rupert Murdoch-féle) 21st Century Foxot is megvette, a megállapodás részét képezte az is, hogy mindkét cég kötelezheti a másikat az eladásra, illetve a vásárlásra.