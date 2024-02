Belép a mobilpiacra a Revolut

Újabb, elsősorban az utazók kényelmét szolgáló megoldással bővíti portfólióját a világ egyik legismertebb pénzügyi startupja, a Revolut. A cég számos más, a pénzügyi szolgáltatást kiegészítő extra mellett rövidesen mobilszolgáltatást is fog kínálni ügyfeleinek, egyelőre csak Nagy-Britanniában, ahol a Revolut lesz az első olyan (neo)banki szolgáltató, mely belép a mobilpiacra.

A CNBC exkluzív riportja szerint a Revolut héten megjelenő új konstrukciói különböző tartalmú csomagokból állnak majd, melyeket a cég fizetős ügyfelei az aktuális díjcsomagjuktól függően vehetnek majd igénybe. Az extra szolgáltatást a cég eSIM segítségével nyújtja, ezért az aktiválás teljes mértékben digitális úton történik majd, nem kell hozzá fizikai SIM-et beszerezni.

Ezt az eSIM-et már az az ügyfél is aktiválhatja, aki egyébként az ingyenes Standard csomagot használja, számára ugyanakkor a mobilcsomag csak annyit tesz majd lehetővé, hogy a Revolut appot minden körülmény között, akár külföldön is használni tudja (tipikusan egyenlegfeltöltésre) - akkor is, ha a mobilszolgáltatónál kötött előfizetésének adatcsomagja már lemerült és nincs a közelben elérhető WiFi hálózat.

A Nagy-Britanniában 55 angol fontba (itthon 16550 Ft-ba) kerülő, full-extrás Revolut Ultra csomagok előfizetőinek ezzel szemben havonta 3 GB-nyi megújuló adatkeretet biztosít a szolgáltató, melyet bárhol fel tud használni extra roamingköltségek nélkül.

A Revolut mobilszolgáltatásánál az adathozzáférésen kívül más szolgáltatások (hang- és SMS-szolgáltatás) nem vehetők igénybe.

A fintech a mobilszolgáltatás nyújtásához az egyik legnagyobb brit virtuális szolgáltatóval, a 1GLOBAL-lal kötött megállapodást - a konstrukció a briteknél kifejezetten jó fogadtatásra lelhet, mivel a brexitet követően a legtöbb nagy helyi mobilszolgáltató megszüntette a felár nélküli roaming lehetőségét az Európai Unió tagállamaiba utazó előfizetők számára.

A brit pénzügyi szolgáltatói piacon ráadásul ez az első hasonló kooperáció, a bankok és fintechek eddig más kényelmi extrákat (jellemzően biztosításokat) kínáltak ügyfeleik számára.