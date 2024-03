Csak a legfontosabbat nem tudni még az HBO nélküli Maxról

Az HBO Max előfizetéses online videostreaming-szolgáltatás tavaly május végén újult meg az Egyesült Államokban: az üzemeltető Warner Bros. Discovery elhagyta a Home Box Office rövidítéseként évtizedek óta használt HBO betűszót, ennek eredménye lett a Discovery+ és az HBO Max egybegyúrásával létrejövő "Max", mely az új tartalmak mellett új díjcsomagstruktúrát is eredményezett.

Az immáron „Max”-ként hívott továbbfejlesztett szolgáltatás május 21-én indul el Európában – jelentette be a Warner Bros. a várva várt hírt. A Max először Skandináviában, az Ibériai-félszigeten és Kelet-Közép-Európában lesz elérhető, ezt követően Franciaországba, Lengyelországba, Hollandiába és Belgiumba érkezik, utóbbi két piacon első alkalommal lesz elérhető a streamingszolgáltatás, de még HBO Max néven. Belgiumban július 1-re tervezték az indulást.

A Max Kelet-Közép-Európában Romániában, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Bulgáriában, Horvátországban, Szlovéniában, Szerbiában, Montenegróban, Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában indul el, így az európai országokkal együtt a Max világszerte 65 országban lesz elérhető.

A Max egyben kínálja az HBO Max, a Discovery szórakoztató, valamint az Eurosport tartalmait is, lefedve a szórakoztató, nem fikciók műsorokat és sporteseményeket is. A szolgáltatás közleménye szerint a Max lesz az egyetlen hely, ahol a 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok minden pillanatát élőben lehet majd látni abban a 25 európai országban, ahol a Max elérhető lesz.

A bejelentéssel csak a legtöbbeket érdeklő információval maradt adós a cég: hogy mennyibe fog kerülni a szolgáltatás. A Maxon az élő sporteseményeket nem számítva is több mint kétszer annyi tartalom lesz elérhető, mint a jelenlegi HBO Maxon, így a már meglévő előfizetők minden bizonnyal némileg drágább előfizetésre számíthatnak. A SVOD-szolgáltatás közleménye egyelőre csak arra tér ki, hogy a Max többféle csomagja mellett választható lesz egy Sport kiegészítőcsomag, amely mindegyik alapcsomaghoz hozzáadható. Az árazás pontos részleteiről a következő hetekben várhatók pontos információk, „a díjak országonként eltérők lesznek”.

Ahogy korábban is tudni lehetett, a Max bevezetésével a szolgáltató immár a streaming minőségét tekintve is differenciál, akárcsak a piacot vezető Netflix, mely kizárólag a legdrágább díjcsomagjának előfizetői számára kínál 4K HDR minőségű lejátszást és. Ezt egyértelművé teszi a friss bejelentés közleménye is, amiben az (árat leszámítva) olvasható, hogy a 4K felbontás előnyeit a Prémium csomag előfizetői élvezhetik csak, a Standard csomagnak nem lesz része, ahogy a Dolby Atmos hangélmény sem.

A Flatpanelshd szerint néhány régióban továbbra is érvényes lesz az HBO Max indulásától számított kedvezmény ugyanazokkal a feltételekkel, ám a kedvezményes árért a Standard csomag jellemzői járhatnak. Az “életreszóló” előfizetési kedvezmény továbbra is 33 százalékos kedvezményt kínál a mindenkori árból, amennyiben az előfizetőnek aktív az előfizetése és megfelelnek az eredeti promóció követelményeknek - illetve nem vált csomagot időközben.

Az olcsóbb, hirdetésekkel támogatott szint kilenc országban indul először: Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország, Hollandia, Románia, Lengyelország, Franciaország és Belgium területén.