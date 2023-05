4K-s parádéval indul az HBO nélküli Max

A mai nappal elhagyja a Home Box Office rövidítéseként évtizedek óta használt HBO betűszót az HBO Max előfizetéses online videostreaming-platform (SVOD) nevéből az üzemeltető, a Warner Bros. Discovery, mely számos, nem feltétlenül azonnal jelentkező változással jár a platform felhasználói számára.

A médiaóriás április első felében jelentette be, hogy május 23-án rajtol az Egyesült Államokban a Discovery+ és az HBO Max egybegyúrásával létrejövő "Max", mely az új tartalmak mellett új díjcsomagstruktúrát is eredményez majd. Ebben a szolgáltató immár a streaming minőségét tekintve is differenciál, akárcsak a piacot vezető Netflix, mely kizárólag a legdrágább díjcsomagjának előfizetői számára kínál 4K HDR minőségű lejátszást.

olyan klasszikusokat is felskáláznak 4K-ra, mint az Ének az esőben (forrás: warner bros. discovery)

A Max esetében ez a minőségi szint a 19,99 dollárba kerülő Ultimate előfizetéssel lesz majd elérhető kizárólag, jó hír ugyanakkor, hogy a tulajdonos a jelek szerint belátta, hogy az HBO Max katalógusának 4K-s tartalomkínálata meglehetősen szegényesnek minősül a konkurencia kínálatához képest.

Éppen ezért a megújult platform a szolgáltató hétfői közleménye szerint közel nyolcszor annyi tartalmat kínál majd 4K-ban, mint az HBO Max, ami több mint ezer film és sorozatrészt jelent már az indulás napján.

A streamingszolgáltató azt ígéri, hogy a kínálat hónapról-hónapra bővül, így például minden, a platformra felkerülő új Warner Bros. mozifilmnél mostantól alap lesz a 4K-s megtekintési lehetőség - feltéve hogy a néző Ultimate előfizetéssel és a felbontást támogató tévékészülékkel rendelkezik. A kínálat egy része - szintén a megfelelő feltételek megléte esetén - Dolby Vision képpel és Dolby Atmos hangzással is elérhető lesz.

Az HBO Max-ot váltó Max régiónkban előreláthatóan 2024-ban jelenik majd meg - az egyelőre nem tisztázott, hogy a régi HBO Go ügyfeleknek és az újonnan regisztráltaknak az HBO Max indulásakor odaígért, az előfizetés "teljes időtartamáig" szóló 33%-os havidíj-kedvezmény megmarad-e az új díjcsomagok hazai bevezetésével.