Lezárult a Vodafone Csoport portfoliotisztítása

Múlt hét végén megegyezés született a Vodafone Csoport és a Swisscom között a brit távközlési multi olasz leányvállalatának eladásáról, ezzel az anyacég rövid időn belül immár a második mediterrán piacról fúj visszavonulót fennállásának eddigi legjelentősebb transzformációs fázisának részként.

A britek hosszú ideje próbálták a cégcsoport európai érdekeltségeinek működését racionalizálni, egyben tetemes adósságállományát csökkenteni, ám egészen a tavalyi esztendőig mindössze a magyar leányvállalat értékesítését tudta felmutatni a menedzsment.

Nick Read korábbi vezérigazgató távozását követően a korábbi pénzügyi igazgató, Margherita Della Valle került a kormányhoz, aki először a társaság anyaországában, Nagy-Britanniában tette sínre a Vodafone és a 3 UK fúzióját (igaz, Della Valle számítását a helyi versenyhatóság még keresztbe húzhatja), majd tavaly októberben sikerrel megszabadult a spanyol leányvállalattól, melyet a Zegona Communications befektetői csoport vásárolt meg ötmilliárd euróért cserébe.

Miért nem beszélni AI tökéletesen magyart? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése?

Miért nem beszélni AI tökéletesen magyart? Milyen kihívásokat tartogat egy magyar nyelvi modell, például a PuliGPT fejlesztése?

A Swisscommal kötött üzlet ennél is nagyobb értékű: a svájci cég nyolcmilliárd eurót fizet az olasz vodafone-leányért készpénzben. Az olaszországi leányvállalatnak mondatni meglepetés-kérője lett a Swisscom, hiszen hosszú éveken keresztül a francia Iliad próbálta becserkészni a céget, ám mind a felvásárlási, mind a vegyesvállalat alapításáról szóló, egyben utolsó ajánlatát is lesöpörték az asztalról Newburyben.

A két leányvállalat értékesítése ezzel mintegy 12 milliárd euróval növeli majd a Vodafone Csoport készpénzállományát, melyből a tervek szerint legfeljebb négymilliárd euró részvényvisszavásárlás útján közvetlenül a befektetők markát ütheti.

A portfoliotisztítással egyidőben átalakul a Vodafone Csoport működési struktúrája egyben menedzsmentje is. Így a továbbiakban a cég öt divízióból áll majd: külön részleget képez majd a német leányvállalat, az összes európai leánycég, az afrikai operációk, illetve a business valamint a befektetési üzletág (utóbbihoz tartozik egyebek mellett a Magyarországon is jelen lévő Vantage Towers is).