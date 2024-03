Fokozódik a böngészők harca az iPhone-okon

A március 7-én kötelező érvénnyel hatályba lépett Digital Markets Act hatására az Apple többek között lehetővé tette az iOS 17.4 kiadásával, hogy alternatív alkalmazás-piacterek jelenjenek meg a platformon, és hogy a fejlesztők a fizetési tranzakcióikat az Apple ökoszisztémáján kívülre vigyék - például egy weboldalra mutató promóciós link segítségével. Lehetővé vált továbbá a WebKittől eltérő böngészőmotorok használata, és szabadon kiválasztható már az alapértelmezett böngésző is az iOS-es eszközökön, ami nagyobb mozgásteret ad az előretelepített Safarin kívül. Ugyan az iOS a 14-es főkiadástól kezdve támogatja a külső felek böngészőit, immár egyértelmű képernyő ajánlja fel a lehetőséget a felhasználóknak az alapértelmezett program kiválasztásához, és a későbbiekben a Safari is eltávolíthatóvá válik.

A korai számok alapján a lehetőségek bővülése tényleg megdobta az alternatív böngészők telepítési számait, növekedésről számolt be a Brave Software, a Mozilla és a Vivaldi is. A Brave esetében a március 6-án mért körülbelül napi 8000 letöltés egy héttel később 11 ezerre ugrott, ami a fejlesztő szerint bizonyítja azt is, hogy a Google és az Apple eddigi módszerei megnehezítették a böngészők közti szabad választást. A Brave for iOS jelenleg WebKit-alapú, de a fejlesztők mérlegelik a Chromium motorra váltást.

A Mozilla szintén a Firefox iránti megnövekedett érdeklődésről számolt be a változások életbe lépése után, Németországban több mint 50 százalékkal nőtt a Firefox-felhasználók száma, Franciaországban pedig csaknem 30 százalékos növekedés a bevezetés óta.

A cég szóvivője szerint ugyan adottá vált a lehetőség, hogy a jövőben Gecko alapra helyezzék a böngésző iOS-applikációját, de mivel csak az unió területén lehetséges terjeszteni a WebKittől eltérő alapokra helyezett szoftvereket, két különböző implementáció karbantartása és létrehozása jóval több erőforrást igényel a fejlesztők részéről, így az Apple valójában akadályozza a valódi verseny megvalósulását.

Jon von Tetzchner, a Vivaldi böngészőt fejlesztő cég vezérigazgatója szerint bár az Európai Bizottság beavatkozása hasznos, az eredmények szerényeknek mondhatók, és a masszívabb változás érdekében további nyomást kellene gyakorolni a kapuőrökre. A Google januárban jelentette be, hogy március 6-át követően bevezeti a DMA-nak megfelelő keresőmotor- és böngészőválasztó képernyőket, amely csak az Android-eszközök egy részén lesz elérhető az EU-ban.