Új MI-alapú böngészőt jelentett be iOS-re az Opera

Március 7-től kötelezően alkalmazandóvá válik az Európai Unió digitális piacok kereteit meghatározó rendelete, a Digital Markets Act (DMA), mely számos, nagy elérésű platformszolgáltatás számára határoz majd meg szigorúbb működési normákat. Hogy az Apple számára ez mit jelent, arról korábban már bővebben írtunk: átalakul többek közt az iOS-es alkalmazások terjesztésének modellje, az eddig zárt ökoszisztéma nyitottabbá válik az alternatív lehetőségek bevezetésével.

A DMA-nak való megfelelés érdekében az Apple azt is lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a WebKittől eltérő böngészőmotort használjanak saját alkalmazásaikhoz, illetve az appokon belüli böngészőikhez a weboldalak megjelenítéséhez. Így a Chrome és a Firefox új verzió már Chromium, illetve Gecko alapokon kerülhetnek a készülékekre. Korábban az Apple-t erős kritika érte amiatt, hogy a saját WebKit motorját a fejlesztőkre kényszerítve korlátozza az egészséges piaci versenyt, ezt kívánja orvosolni az új rendelkezés. Privacy-szempontból a cupertinói cég abból viszont nem enged, hogy a fejlesztőknek alapértelmezés szerint blokkolniuk kell a webhelyek közötti cookie-megosztást, hacsak a felhasználó kifejezetten nem egyezik bele a sütik gyűjtésébe.

A nagy böngészőfejlesztők közül az Opera jelentette be elsőként, hogy egy mesterségesintelligencia-alapú böngészőt tesz elérhetővé Európában, amit az új rendelkezésnek köszönhetően már saját motorjára épít fel. Az "Opera One for iOS" márciusban válik elérhetővé a DMA hatályba lépésével. Ugyan a változtatásokat az uniós törvénynek való megfelelés miatt vezeti be az Apple, az Opera szorgalmazza, hogy a cupertinói cég globálisan is adjon nagyobb szabadságot az iOS-felhasználóknak.

Az Opera nem közölt további részleteket a készülő böngészővel kapcsolatban, de plusz információként elhintette, hogy hamarosan „jelentős beruházásról” tesz hivatalos bejelentést egy kulcsfontosságú európai mesterségesintelligencia-infrastruktúra projektbe.

Tavaly júniusban vált nyilvánosan elérhetővé az Opera böngésző új iterációja, az Opera One, ami natív mesterségesintelligencia-fejlesztésekkel próbál kitűnni a riválisok közül. A fejlesztők szerint az Aria névre keresztelt MI az első valóban natív böngészőbe épülő MI-assisztens, ami parancssoron keresztül, illetve a böngésző oldalsávjáról is előhívható. Az Aria az OpenAI GPT technológiájának segítségével optimalizálja a webes keresés élményét, de a keresésen felül szövegek és kódok generálására is alkalmas. Mivel az iOS-es böngésző elnevezése is tovább viszi az Opera One nevet, így vélhetően a mobilra szánt program is hasonló elemeket és funkciókat kínál majd, mint az asztali verzió.

Az Apple jelenleg a Safarit állítja be alapértelmezett böngészőnek iOS-en (aminek a megváltoztatására adott a lehetőség, de nem annyira egyértelmű), így sokan ennél a böngészőnél is maradnak. Ezen is változtathat a szabályozók reményei szerint a DMA. A rendelet lényegében előírja, hogy a kapuőröknek egyszerűen értelmezhető választási beállításokat kell biztosítaniuk a felhasználóknak, ami lehetővé teszi a rivális fejlesztők alternatíváinak egyszerűbb elérését.

Mivel a WebKit elhagyására egyelőre csak az unión belül van lehetőség, a saját motorokra épített alternatív böngészők növekedési potenciáljai korlátozottak, ráadásul a böngészők két különböző verziójának - az európai és a globális piacra szánt - fenntartása többletköltségletet és erőforrásmegosztást jelent a fejlesztők számára. A Mozilla csalódottságát fejezte ki, amiért az Apple csak az EU-ban nyitja meg a rendszert, mivel szerinte a cég továbbra is csak a legszükségesebbet teszi meg, de valójában továbbra is akadályozza az egészséges versenyhelyzet kialakulását.