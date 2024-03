Itt az iOS 17.4, ami új korszakot nyit az európai iPhone-okon

Elérhetővé vált az iOS 17.4-es frissítése, ami nagy változásokat hoz az európai iPhone-felhasználók életében, lévén ez a kiadás tartalmazza azokat a fő változásokat, amivel az Apple igyekszik megfelelni a március 7-től kötelezően alkalmazandő, digitális piacokat szabályozó keretrendszerének, a Digital Markets Act-nek (DMA).

A csomag egy sor olyan megkötést megszüntet a rendszerben, melyek a DMA-ban foglalt kötelezettségekkel ellentétesek, beleértve az alternatív alkalmazás-letöltési források teljes tiltását. Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) alkalmazásokat terjesztő iOS-fejlesztők lehetőségei kiszélesednek, onnantól kezdve, hogy az appok alternatív alkalmazáspiacokról is beszerezhetők lesznek, ehhez új API-kat, keretrendszereket és eszközöket kapnak.

Lehetővé válik továbbá a WebKittől eltérő böngészőmotorok használata, így megnyílik az út az alternatív böngészők előtt is, így a Chrome és a Firefox új verzió már Chromium, illetve Gecko alapokon kerülhetnek a készülékekre. Szabadon választható az alapértelmezett böngésző is, a Safari a legelső indításakor figyelmeztet arra, hogy választhatunk helyette másik alapértelmezett szoftvert. A felhasználók továbbá alapértelmezettként állíthatnak be más alkalmazáspiacot, vagy fizetési alkalmazást.

Az Apple megnyitja az iPhone-ok NFC-s hardverplatformját is a külső fizetési szolgáltatók számára. Korábban csak az Apple Pay tudta teljes mértékben elérni az alapfunkciókat az iPhone-on, de az új API-k lehetővé teszik a banki és pénztárca-alkalmazások fejlesztői számára, hogy ők is hozzáférést kapjanak a technológiához.

Az alkalmazásfejlesztők lehetőséget kapnak arra, hogy alternatív fizetési módokat kínáljanak, az Apple ezért nem számít fel jutalékot, de az Apple fizetési rendszerét használva 3 százalékot kell fizetni a tranzakciókból. Az új feltételek szerint az App Store-on keresztül terjesztett alkalmazások, amelyek alternatív fizetési rendszert választanak, 17 százalékos (az eddigi 30 százalék helyett) jutalékkal tartoznak majd az értékesített digitális áruk és szolgáltatások után. Az Apple ugyan nem szed díjat a harmadik féltől származó alkalmazásboltokon keresztül terjesztett alkalmazásoktól, de a fejlesztőknek 0,50 eurós alaptechnológiai díjat kell majd fizetniük minden egyes alkalmazástelepítés után évente az 1 milliós letöltési szám felett.

Szintén az új csomag hozza el, hogy az iMessage-en keresztül küldött üzeneteket a jövőben a végponttól végpontig terjedő titkosítás (E2EE) mellett a Kyber algoritmuson alapuló PQ3 protokoll is védi, tehát az üzeneteket még kvantumszámítással sem lehet majd felbontani.

Az Apple Podcastok az átiratok lehetőségével bővül, tehát a felhasználó a hanggal szinkronban kiemelt szöveggel követheti az adott epizódot angol, spanyol, francia és német nyelven. Az epizódok szövegét elolvashatja teljes terjedelemben, megkereshet benne egy szót vagy kifejezést, koppintással elindíthatja a lejátszást egy adott ponttól, illetve használhatja olyan kisegítő lehetőségekkel, mint például a Szövegméret, a Kontraszt növelése és a VoiceOver.

Kevésbé meghatározó újításnak tűnik, az Apple mégis kiemeli, hogy van több mint 100 új emoji, köztük végre főnix és lime, illetve 18 embereket és testeket ábrázoló emoji esetében van lehetőség mindkét irányú tájolással megjeleníteni őket. Az iPhone 15-ös modelleken az akkumulátor állapotát jelző almenü már több információt mutat, többek közt a töltöttségi ciklust, a gyártási dátumot és az első használat idejét.

Az iOS 17.4 minden olyan iPhone-modellre telepíthető, ami kompatibilis az iOS 17-tel, egészen az iPhone X-ig és a második generációs iPhone SE-ig visszanyúlva. Mivel a szoftverfrissítés bevezetése fokozatos, ezért még nem mindenkinél jelenhet meg az ajánlás, de a Beállítások > Általános > Szoftverfrissítés menüpontban ellenőrizhető, hogy elérhető-e már az eszközünkre.