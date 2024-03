Szerzői jogsértés miatt kapott pert nyakába az Nvidia

Szerzők csoportja indított pert a San Franciscó-i szövetségi bíróságon az Nvidia ellen azzal a váddal, hogy a chipgyártó a személyreszabható chatbotokhoz fejlesztett NeMO nevű nagy nyelvi modelljét (LLM) olyan adathalmazon képezte ki, amely illegálisan használja fel, másolja és terjeszti a szellemi termékeiket, a készítők hozzájárulása nélkül.

A csoportos keresettel az írók meghatározatlan összegű kártérítést követelnek a cégtől minden szerző számára akiknek a jogvédett munkáin az utóbbi három évben tréningezték a NeMo LLM-eket. Emellett azt szeretnék elérni, hogy töröljék a műveiket tartalmazó Books3 néven említett adatkészletet, ami közel 196 ezer könyvből áll.

A Hugging Face AI-közösségen keresztül közvetetten megosztott Books3 adatkészletre október óta már nem vezet link szerzői jogok megsértése miatt, de még az eltávolítás előtt a nagyobb AI-cégek, köztük az Nvidia is hozzáfért. A szerzők állítása szerint az Nvidia megsértette a szerzői jogi törvény szerinti kizárólagos jogait.

Kéne még pár Powerfrau a hazai informatikába A 28. kraftie adásban régi adósságunkat törlesztjük, hiszen ezúttal IT-ban dolgozó lányok voltak a vendégeink. A 28. kraftie adásban régi adósságunkat törlesztjük, hiszen ezúttal IT-ban dolgozó lányok voltak a vendégeink.

Kéne még pár Powerfrau a hazai informatikába A 28. kraftie adásban régi adósságunkat törlesztjük, hiszen ezúttal IT-ban dolgozó lányok voltak a vendégeink.

A csoportos keresetet ugyanaz a jogi csapat nyújtotta be, akik az OpenAI-t beperlő szerzőket képviselték. A friss ügyet az különbözteti meg a korábbiaktól, hogy a szerzők az Nvidia által felhasznált képzési adatokat támadják. A hosszútávú aggodalom, hogy a chipgyártó által nyújtott eszközök segítségével számos további MI-modell és chatbot hozható létre a vitatott adatkészlettel, ami több ezer szerzőt érinthet. A szerzők, kiadók és AI-cégek egymásnak vetülése egyre gyakoribb, az eddigi perekben megfogalmazott feszültség rendszerint az, hogy a nagy nyelvi modellek tréningezéséhez engedély és díjazás nélkül használják fel a fejlesztők a jogvédett tartalmakat.

Az Nvidia február végén tette közzé negyedik pénzügyi negyedévére vonatkozó számait, mely az utóbbi időszakban a mesterséges intelligencia megoldások iránti óriási érdeklődésnek és piaci hype-nak köszönhetően rendre áttörte a plafont minden létező pénzügyi mutatóját illetően. Az eladásokat ahogy az elmúlt másfél-két évben jellemzően, úgy ezúttal is az adatközponti üzletág hozta össze, mely 18,4 milliárd dolláros bevétellel zárta a negyedévet, ami önmagában 409%-os növekedésnek számít. A befolyt összeg több mint felét a nagy felhőszolgáltatók fizették be a cégnek, a legkeresettebb termékek pedig természetesen az AI-célprocesszorok voltak, azokon belül is a H100 gyorsító.