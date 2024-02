Szürreális magasságokban az Nvidia

Szerdán közzétette január 28-án véget ért negyedik pénzügyi negyedéves eredményeit az Nvidia, mely az utóbbi időszakban a mesterséges intelligencia megoldások iránti óriási érdeklődésnek és piaci hype-nak köszönhetően rendre áttörte a plafont minden létező pénzügyi mutatóját illetően.

A cég legfrissebb pénzügyi jelentését lélegzetvisszafojtva váró elemzők és befektetők eleve erős elvárásait ezúttal is sikerült túlteljesítenie a Santa Clara-i gyártónak, mely a negyedik pénzügyi negyedévben a 20 milliárd dolláros várakozásokat meghaladó, 22,1 milliárd dolláros árbevételről számolt be.

Ez önmagában 265%-os növekedés az előző év azonos időszakával összehasonlítva, a nettó profit azonban ennél is nagyobb mértékben, 769%-kal, 12,29 milliárd dollárra nőtt.

Az eladásokat ahogy az elmúlt másfél-két évben jellemzően, úgy ezúttal is az adatközponti üzletág hozta össze, mely 18,4 milliárd dolláros bevétellel zárta a negyedévet, ami önmagában 409%-os növekedésnek számít. A befolyt összeg több mint felét a nagy felhőszolgáltatók fizették be a cégnek, a legkeresettebb termékek pedig természetesen az AI-célprocesszorok voltak, azokon belül is a H100 gyorsító.

Az eredmények alighanem ennél is jobban alakultak volna, ha nem hoz újabb szankciókat a kínai piaci szereplőkkel szemben az Egyesült Államok kormánya tavaly ősszel - ezek a szankciók a korábbiaknál jóval szigorúbban korlátozzák, hogy az Nvidia milyen megoldásokat szállíthat az ázsiai országból származó megrendelők számára.

A negyedik negyedévben a korábban húzószegmensnek számító gaming üzletág is nőtt, igaz, távolról sem olyan mértékben, mint az adatközponti részleg. Ez a divízió "mindössze" 2,87 milliárd dollárt kaszált, 56%-kal túlszárnyalva az egy évvel korábbi számokat, amire azért sok iparág vagy más iparági szereplők is bármikor gondolkodás nélkül igent mondanának.

Az aktuális üzleti negyedév előre jelzett eredményei ráadásul a legkevésbé sem mutatnak megtorpanást, a cég a jelenlegi háromhónapos periódusban 24 milliárd dolláros árbevételt vár, ami a 22,17 milliárd dolláros konszenzusnál erősebb prognózisnak számít.