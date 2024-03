Nem támogatja tovább a Windows 11 az androidos appok futtatását

A Microsoft 2021-ben építette be a Windows 11 operációs rendszerbe az Android-alkalmazások támogatását a Windows Subsystem for Android (WSA) virtuális környezettel. A WSA segítségével a legújabb Windows felhasználói is telepíthették és futtathatták az androidos alkalmazásokat, de csak az Amazon Appstore-on keresztül szerzett szoftvereket, a két cég együttműködésének köszönhetően.

A redmondiak friss bejelentése szerint azonban a Windows 11-en belül megszűnik az androidos appok futtatását lehetővé tevő szolgáltatás támogatása, és ezzel együtt az Amazon alkalmazás-piacteréhez való hozzáférés is, méghozzá egy éven belül. A korábban telepített appokhoz még 2025. március 5-ig lehet majd hozzáférni, a határidő után már nem. Az Amazon viszonylag gyorsan lép, és már nem engedi, hogy új felhasználók letölthessék az Appstore-t a Microsoft Store-ból.

A fejlesztők 2024. március 5. után már nem küldhetnek be új, Windows 11-et célzó alkalmazásokat sem, de a már meglévő alkalmazással rendelkező fejlesztők továbbra is küldhetnek alkalmazásfrissítéseket mindaddig, amíg az Amazon Appstore támogatása teljesen meg nem szűnik a Windows 11 rendszeren belül.

Ugyan a WSA használata kényelmes módja volt az Android-alkalmazások Windows rendszeren futtatásának, korlátozott lehetőségeket kínált, mivel közvetlenül nem fért hozzá az Android hivatalos alkalmazáspiacához, a Play Áruházhoz. Az Amazon Appstore könyvtárában kisebb az alkalmazások kínálata, így sok esetben a felhasználók mégis a Windows-ra fejlesztett appokat, vagy a webalapú verziókat használták inkább, amikor nem találtak egy szolgáltatást. Összességében a WSA-t viszonylag szűkebb réteg használta.

A támogatás megszüntetése nem jelenti azt, hogy lehetetlenné válik az androidos appok futtatása Windows rendszer alatt, számos más alternatíva érhető el, például a Waydroid, vagy a BlueStacks emulátorok.

A Microsoft bár nem indokolta meg a döntést, nem tűnik kevésbé elkötelezettnek az Android irányában: a héten jelentette be, hogy a mobilok kameráját webkameraként lehet használni Windows 11 rendszeren, illetve továbbra is ott a Link to Windows, amely lehetővé teszi az androidos és iOS-es felhasználók számára a hívások kezdeményezését és fogadását, valamint a szöveges üzenetek küldését számítógépen keresztül.