Perelnek a bezárt Green Fox Academy diákjai

Egy nagyjából 40 fős csoport indított kártérítési pert a Green Fox Academy programozóiskola ellen, miután a hallgatók elégedetlenek azzal, hogy az iskola bezárásával nem tudják a képzéshez tartozó állásgaranciát érvényesíteni - tudta meg a Telex.

A kódsuli tavaly decemberben jelentette be, hogy nyolc év után bezárja kapuit pénzügyi problémák miatt. A diákok közt akad, aki már befejezte a képzést a bejelentéskor, de az állásgaranciát már nem tudja érvényesíteni, miközben a képzési szerződésben ki volt kötve, hogy a vizsga utáni első három hónapban csak a Green Fox kereshet a tanulóknak állást a szektorban, különben 800 ezer forint kötbért kell fizetniük. Többen is arra panaszkodtak, hogy a bejelentés után a vállalat elérhetetlenné vált és nem válaszolt az emailekre.

A bezáráskor adott tájékoztatás szerint a még folyamatban lévő képzéseket végig viszik az oktatók, de új képzéseket már nem indítanak. Pár nappal később kiderült, hogy a diákokat a régió egyik legnagyobb képzési központja, a Codecool programozóiskola veszi át. A Green Fox szerint a bezárás pillanatában 80 aktív diákjuk volt Magyarországon, ebből 74-en döntöttek úgy, hogy a CodeCoolnál folytatják.

A másik kódiskolánál folytatott képzés furcsa struktúrában működik a hallgatók elmondása szerint: tulajdonképpen csak a platform változott, miközben a korábbi Green Foxnál megismert mentoraik folytatják a tanításukat. Egy tanuló elmondása szerint a heti óraszám megemelésével gyorsították fel a CodeCool platformján a képzésüket, ami megnehezíti a kurzusok elvégzését azok számára, akik az iskola mellett dolgoznak, vagy más elfoglaltságaik vannak.

Versenytársaihoz képest a Green Fox egyik nagy előnye az állásgarancia volt, ami azt jelentette, hogy a programozóiskola segített állást szerezni a tanulóknak a képzés végén: amellett, hogy kiajánlották őket a partnervállalataiknak, interjúfelkészítéssel, pszichológiai támogatással és önéletrajzírással segítették az elhelyezkedésüket. A tanulók ezért cserébe viszont nem kereshettek maguknak egyénileg munkát, ha így sikerült elhelyezkedniük, kötbért kellett fizetniük. A most perelő diákok közül többen érzik úgy, hogy állásgarancia nélkül jóval kevesebbet ér majd az itt szerzett tudásuk.

Amennyiben a bíróság a diákok számára kedvező ítéletet hoz, kérdéses, hogy a cégben marad-e annyi pénz, hogy kifizesse a kártérítési követeléseiket. Egy decemberi online meeting során a cég képviselője arról tett említést, hogy a tanulók majd a felszámolóval intézhetik esetleges pénzügyi követeléseiket. A Partnercontrolon elérhető nyilvános céginformációk szerint az iskolát üzemeltető Green Fox Academy Kft. 2021-ről 2022-re csökkenő árbevétellel (901,5 millió forintról 852,4 millió forintra) és nyereséggel (208,3 millió forintos adózott nyereség után 81,1 millió forintos veszteséggel) működött.

Richard Flimel, a Sandberg Capital partnere közleményében a Green Fox bezárásakor úgy fogalmazott: a kelet-közép-európai régió piaci fejleményeinek eredményeként likviditási problémák merültek fel, így a részvényesek megállapodását követően a Green Fox Academy fizetésképtelenséget jelentett be, a szlovák fél a továbbiakban nem biztosít finanszírozást.

A B2B és a B2C szektort is jellemző szélsőséges változások és a gazdasági volatilitás a munkaerőpiac gyengüléséhez, az IT szegmensben pedig az átképzések iránti érdeklődés csökkenéséhez vezetett. A vállalati ügyfelek egy része kénytelen volt elhalasztani projekteket, és felfüggeszteni az új vagy fiatalabb alkalmazottak felvételét, ami negatívan befolyásolta a Green Fox növekedését.

A Green Fox Academy-be 2021-ben szállt be többségi tulajdonosként a Sandberg Capital szlovák magántőkealap. Akkor azt írtuk: a 2015-ben alapított bootcamp Csehországban három, Szlovákiában mindössze egy év alatt piacvezető pozíciót ért el, Magyarországon pedig az IT oktatás megkerülhetetlen szereplőjévé vált, és mindhárom országban nyereségesen működött. A céget eredményei és növekedési potenciálja tette vonzó befektetési lehetőséggé a Sandberg Capital számára, amely a 130 millió eurót kezelő Sandberg Befektetési Alap II révén szerezte meg a társaság többségi részesedését.

Miért történik ez?

A hazai programozó bootcampek helyzetéről szóló, korábbi átfogó cikkünkben említettük, hogy az elmúlt 2-3 évben gombamód szaporodtak meg a képzési helyek, bootcampek, coding schoolok, amik egyre rövidebb idő alatt ígérnek egyre extrémebb fizetéseket a képzés elvégzése után. Mikor a bootcampek újdonságnak számítottak, a kódiskolák is megtehették, hogy alapból azokat a jelentkezőket válasszák ki, akik már alapból erős hard skillekkel érkeztek, például a programozás felé kacsintó matematikusokat, ami az üzleti modell miatt egyszerűen addig tudott működni, amíg a piacon nem jelent meg még 20-30 másik képzés.

A képzések megszaporodásával a kódsulik lehetőségei is telítődni látszanak, a limitáció a külföldi érdekeltségek és külföldi képzések felé vezet. Tavaly a Codecool és a lengyel Software Development Academy (SDA) is bejelentette, hogy részvénycsere útján összeolvadnak.

Mindeközben a sokat emlegetett informatikushiány főleg a tapasztalt szakemberekre vonatkozik, a juniorok helyzete nehezebbé vált. Mivel a pandémia érkezésével a remote betanítás körülményesebb lett, egyes helyeken a kezdők felvételét is leállították, mivel muszáj melléjük egy seniort is allokálni, amire nincs elég erőforrás. A piacról nagyon hiányzó informatikusok leginkább a tapasztalt informatikusok, tehát a létszám is korlátozott, mennyi frissen kieső diákot bír el a piac.