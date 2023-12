Beugrik a Green Fox helyére a Codecool

Kiderült, hogy pontosan milyen formában viszi végig a folyamatban lévő képzéseket a pár nappal ezelőtt csődöt jelentett Green Fox Academy programozóiskola. A bootcamp befektetőivel született megállapodás értelmében a diákokat a régió egyik legnagyobb képzési központja, a Codecool programozóiskola veszi át - jelentette be a cég csütörtökön.

A Codecool a lengyel SDA-val történt tavalyi összeolvadását követően Európa egyik legnagyobb digitális képzésekkel foglalkozó vállalata, immár 20 ezer befejezett továbbképzést vallhat magáénak a régióban, és több mint 450 vállalati partnerrel rendelkezik, így az egyik legnagyobb európai szereplőnek számít.

A mostani megállapodás értelmében a Codecool biztosítja a Green Fox Academy három országban (Magyarországon kívül Csehországban és Szlovákiában) lévő 167 aktív diákja és az őket oktató mentorok számára, hogy csatlakozhatnak a Codecoolhoz, és az általuk biztosított infrastruktúrán befejezhetik a képzésüket.

A fennállása során közel 5000 diákot átképző Green Fox csődjéhez elsősorban az vezetett, hogy az elmúlt egy év nem csak az IT területén hozott nagy változásokat, de az iskola tevékenységére is hatással volt, kihívások elé állították működését a „háború következményei, a magas infláció és egyéb gazdasági nehézségek”. A romló gazdasági körülmények a munkaerőpiacot is befékezték, ami komoly hatással volt az üzleti modellre, ezért a tulajdonosok a bezárás mellett döntöttek.

Azt a Codecool vezetői és befektetői is elismerik, hogy az "átmeneti gazdasági recesszió" lassítja a digitális transzformációs folyamatokat, a cég szerint ugyanakkor továbbra is több millió olyan betöltetlen állás lehet csak az Európai Unióban, melyek felé a bootcampeken keresztül vezethet el az út.