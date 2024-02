Kiadók perlik gigászi összegre a Google-t

Szerdán 17 uniós ország 30 kiadóvállalata - köztük olyan óriásokkal, mint az Axel Springer - pert indítottak a Google ellen Amszterdamban, amiért a cég az online hirdetési piacon az erőfölényével visszaélve sérelmükre jelentős vagyoni hátrányt okozott. A kiadók gigászi összeget, összesen mintegy 2,1 milliárd euró kártérítést követelnek az amerikai multitól.

A per alapját egy 2021-es francia versenyhatósági határozat adta, akkor a helyi versenyfelügyeleti szerv 220 millió eurós bírságot szabott ki a keresőóriásra, mivel a vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a cég arra használta fel domináns pozícióját az online hirdetési piacon, hogy saját hirdetési technológiáit részesítse előnyben, ezzel csökkentve a versenyt és kárt okozva a piac többi szereplőjének.

Az inkriminált megoldás, a Google Ad Manager az értéklánc összes pontjához kapcsolódik, azaz egyszerre van jelen a digitális hirdetések megjelenítésében, értékesítésében és közvetítésében, ezzel jelentős mértékben torzítva a piaci erőviszonyokat.

Az ügyben egyébként számos per és vizsgálat van jelenleg is folyamatban, így az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma szintén hasonló okból indított pert a vállalattal szemben, az Európai Bizottság pedig tavaly nyújtott be hivatalos kifogásközlést a Google-nek a témában.

A tét ugyanakkor a fenti két esetben már nem pusztán a potenciális, milliárdos bírság: az amerikai eljárás azt szeretné elérni, ha a Google megszabadulna az általa felvásárolt adtechcégektől, míg az EU a keresőóriásról választaná le az adtechrészleg egyes elemeit, azaz lényegében feldarabolná a Google-t.