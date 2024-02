Ennyi lehet az Apple Vision Pro anyagköltsége

Az Omdia kutatócég közzétette becslését arról, hogy mennyibe kerülhet az Apple számára egy Vision Pro előállítása a felhasznált komponensek fényében. David Hsieh kutatási igazgató szerint a headset anyagára összesen 1541 dollár lehet, miközben a felhasználók 3499 dolláros kezdőáron juthatnak hozzá a késztermékhez, konstrukciótól függően akár annál drágábban is.

Nem meglepő mód a Sony Semiconductors által gyártott két 1,25 hüvelykes micro-OLED kijelző a termék legköltségesebb komponensei, melyek együtt 456 dollárba kerülnek, emellett a külső kijelző további 70 dollárt jelenthet. Mindezt egybevéve a headsetben felhasznált panelek a teljes anyagköltség közel 35 százalékát teszik ki. Ehhez képest a Sony PS VR2 OLED panelje az anyagköltség közel 30 százalékát teszi ki, a Meta Quest 2 esetében pedig 18 százalékot lehet becsülni.

A paneleket követik a hardver lelkét adó M2 és R1 chipek, melyek összesen 240 dollárba kerülhetnek, miközben a kamerák 150 dolláros kiadást jelenthetnek. A titánnal megerősített váz 120 dollárért kerülhet rá a kütyüre. A 3D-s érzékelők mindössze 80 dollárba fájhattak az elemzők szerint, miközben az összeszerelési költség 130 dollár lehet.

Színfalak mögött: így épül egy szoftverfejlesztő iroda Betekintést nyújtunk olyan folyamatokba, melyek sokszor teljesen láthatatlanok a munkavállalók számára. Betekintést nyújtunk olyan folyamatokba, melyek sokszor teljesen láthatatlanok a munkavállalók számára.

Színfalak mögött: így épül egy szoftverfejlesztő iroda Betekintést nyújtunk olyan folyamatokba, melyek sokszor teljesen láthatatlanok a munkavállalók számára.

A becslés pontossága megkérdőjelezhető, ahogy azt sem lehet kijelenteni biztossággal, hogy az Apple minden egyes eladott headsetből tisztán 1957 dollárt profitálna. Az anyagárak listája ugyanis nem számol pluszban a gyártáshoz, a szállításhoz, a marketinghez, sőt a kutatáshoz és fejlesztéshez kapcsolódó költségekkel.

Közismert, hogy a cupertinói óriás jelentős haszonkulccsal dolgozik hardverei esetében, így az Apple Vision Prót jellemző kiugró ár sem olyan meglepő. A becslések szerint a 256 GB-os iPhone 15 Pro Max anyagköltsége körülbelül 500 dollár, ami a kiskereskedelmi ár 42%-a.

A Vision Pro-t tavaly nyáron jelentette be az Apple, a headset az Apple Watch 2014-es debütálása óta a cég első komolyabb hardveres piaci bevezetése. A vállalat ugyanakkor ezúttal is a jól bevált marketingmódszerekhez nyúl, azaz a mesterséges hiánykeltés és az Apple termékeit egyébként is körüllengő hype kettőse segítheti a méregdrága eszköz eladásait. A Vision Pro ugyanakkor minden korábbi Apple termékhez képest is arányaiban drága, illetve jelenleg inkább tűnik egyfajta kísérleti eszköznek, mint egy olyan kütyünek, melyre komoly piaci igény mutatkozik akár az alkalmazásfejlesztők akár a platformtulajdonosok vagy éppen a fogyasztók részéről.