Az Apple Vision Pro versenytársaként érkezik a Sony új headsete

A Las Vegas-i CES kiállítás alkalmából jelentette be a Sony legújabb kevertvalóság-headsetét, aminek neve egyelőre nem ismert, és a megjelenésével kapcsolatban is annyit tudni, hogy valamikor az év későbbi részében várható. A „térbeli tartalmak létrehozására” szánt eszköz leginkább a PSVR 2 csupaszabb kialakítására emlékeztet, a felhúzható szemellenzővel és viselhető beviteli eszközökkel rendelkező hardver a kreatív szakembereket és tartalomkészítőket célozza.

Specifikációk terén annyit tudni, hogy a Qualcomm új Snapdragon XR2+ Gen 2 chipjét kapja, ami várhatóan a Samsung idei headsetében is dolgozik, és a Sony saját mikro OLED paneljével szerelték fel, ami támogatja a szemenként 4K felbontást. Kiegészítők terén széles választékra lehet számítani az eddigiek alapján, gyűrű és ceruza kialakítású mutatóeszközökkel kezenként lehet manipulálni és dolgozni a 3D-s objektumokkal. A hardver a Siemens Xcelerator platformjának üzleti használatra tervezett szoftvereszközeire fog támaszkodni, és az eddigi információk alapján azok a felhasználási területek jöhetnek szóba, amelyek anno a Microsoft HoloLens esetében is, tehát a különféle 3D-s tervek modellezése és az azokkal való interakciók lehetősége, továbbá képzési és szimulációs célok.

A Siemensszel közösen fejlesztett hardver célközönségét szintén azok a mérnökök jelentik, akik a drágább alternatívának tűnő Apple Vision Pro megvételét is fontolhatják. A cupertinói techóriás korszakalkotó próbálkozásának titulált headset februárban kerül a boltokba. A bejelentés néhány a tartozékokat és a gyári csomagolás részét képező elemeket illetően is elárult néhány részletet, így a 3499 dolláros headset dobozában magán az eszközön kívül két fejpánt, kétfajta szemellenző, egy előlap, a külső akkumulátor, egy töltőkábel és egy töltőadapter valamint egy törlőkendő is lapul majd.

A tavaly júniusban bejelentett Vision Pro headsetek gyártása múlt év novemberében kezdődött Kínában és minden jel arra utal, hogy az Apple egyelőre inkább egyfajta keményvonalas rajongóknak szánt rétegterméknek szánja a kütyüt, mintsem a piacot megreformáló, forradalmasító eszköznek. Ezt támasztják alá legalábbis azok a korábbi félhivatalos információk, miszerint a készülékből a megjelenése évében nem egészen egymillió példányt gyárthatnak majd, arról pedig egyelőre még csak találgatás sincs, hogy az Egyesült Államokon kívül mikor kerülhet forgalomba az új Apple-hardver.