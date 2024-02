Nagyot nyerhet az OpenAI-vezér a Reddit tőzsdére lépésével

Milliókat nyerhet az OpenAI vezető Sam Altman azon, hogy a 2005-ben alapított Reddit hamarosan végre tőzsdére lép, legalábbis ezt vetíti előre a tény, hogy Altman a cég harmadik legnagyobb részvényese, 8,7%-os részesedéssel - derül ki az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) csütörtökön benyújtott bejelentésből. Az első két helyen az Advance Magazine Publishers áll legnagyobb részvényesként 30,1%-kal, míg a kínai Tencent multinacionális cég 11%-ot birtokol.

A chipfejlesztésbe most dollármilliárdokat kalapozó Altman egykor a Y Combinator elnöke volt, és az évek alatt több tucat startupba fektetett be, köztük az Instacartba, ami szeptemberben debütált a Nasdaq-on. Az üzletember elmondása szerint évek óta használja napi szinten a Redditet, így nem meglepő az sem, hogy 2014-ben ő vezényelte le a Reddit 50 millió dolláros Series B finanszírozási körét. 2021 első felében egy újabb befektetési körben szintén 50 millió dollárt fektetett be a platformba, majd az év második felében további 10 millió dollárt süllyesztett bele. A csütörtöki bejelentés szerint Altmannak már több részvényt adtak el, mint amennyivel a Reddit vezérigazgatója, Steve Huffman rendelkezik. Altman 2021-ben a Reddit igazgatótanácsába is beült, de egy évvel később lemondott, azóta teljes figyelmét az OpenAI-nak szenteli.

A vállalat, amelyet egy 2021-es finanszírozási körben mintegy 10 milliárd dollárra értékeltek, részvényeinek mintegy 10 százalékát szeretné értékesíteni a kibocsátás során. A Reddit még nem közölte a befektetőkkel, hogy hány A osztályú részvényt tervez eladni az első részvénykibocsátás során. Az IPO részeként a Reddit részvények vásárlására ad lehetőséget a legaktívabb felhasználóknak és moderátoroknak, a karmapontok és moderátori műveletek alapján kialakított rendszerről majd később nyújt pontosabb tájékoztatást a cég.

Színfalak mögött: így épül egy szoftverfejlesztő iroda Betekintést nyújtunk olyan folyamatokba, melyek sokszor teljesen láthatatlanok a munkavállalók számára. Betekintést nyújtunk olyan folyamatokba, melyek sokszor teljesen láthatatlanok a munkavállalók számára.

Színfalak mögött: így épül egy szoftverfejlesztő iroda Betekintést nyújtunk olyan folyamatokba, melyek sokszor teljesen láthatatlanok a munkavállalók számára.

A Reddit bevételei elsősorban reklámokból, illetve a havi 5,99 dollárért kínált prémium hozzáférésből származnak, és még nem sikerült nyereséget termelnie a cégalapító Steve Huffman bevallása szerint. A platform által közzétett dokumentumokból kiderült az is, hogy 2023 során a cég nettó vesztesége 90,8 millió dollárra csökkent a 2022-ben elkönyvelt 158,6 millió dolláros mínuszról, míg bevétele 804 millió dollárral 21 százalékot nőtt az előző év 666,7 millió dolláros bevételéhez képest. A december 31-én zárult utolsó negyedévben átlagosan napi 73,1 millió és heti 267,5 millió aktív felhasználója volt a platformnak, ami összességében már több mint 100 ezer aktív tagot számlálhat.

Szintén pár napja derült ki, hogy a Reddit 60 millió dolláros üzletet között a Google-lel, melynek keretén belül a közösségi platform felületén megjelenő felhasználói beszélgetések a másik fél MI-modelljeinek fejlesztéséhez használhatók fel, a megállapodás egy éves időtartamot fed le. A cég tavaly nyáron jelentette be a Twitter nyomán, hogy fizetőssé teszi API-ja elérhetőségét, amivel kapcsolatban élesen negatív kritikák érkeztek a külsős appok fejlesztőitől. A cég áprilisban módosította az API-kra vonatkozó szabályzatát, ami korlátozhatóvá teszi a harmadik féltől származó kliensek, például az Apollo API-kéréseinek számát. Erre a platform közössége is reagált, több ezer subreddit sötétült el az új feltételek elleni tiltakozás jeleként.