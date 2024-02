Még több felújított mobil jön a Telekomhoz

Megerősítette együttműködését a Magyar Telekom és Európa egyik legnagyobb, felújított okostelefonokat és már elektronikai eszközöket forgalmazó B2B kereskedője, a Recomemerce Group. A megállapodás eredményeként a hazai piac legnagyobb mobilszolgáltatója a következő hetekben jelentősen kibővíti használt okostelefonokból álló választékát - derül ki a Romania-Insider.com riportjából.

A Magyar Telekom a Recommerce-szel kötött tavalyi megállapodás értelmében októberben bővítette ki addig kizárólag új okostelefonokból álló választékát felújított (angolul refurbished) készülékekkel, ezzel a hazai operátorok közül elsőként lépve be ebbe a szegmensbe, melyet jellemzően független szereplők uralnak, illetve uraltak eddig.

fotó: romania-insider.com

Az októbertől elérhető kínálatban a szolgáltató szerint szinte új állapotú, csak minimális esztétikai hibával bíró, legalább 85%-os akkumulátor kapacitással rendelkező és töltővel, töltőkábellel ellátott készülékeket találhatók - más értékesítőkhöz hasonlóan a Telekomnál jelenleg túlsúlyban szerepelnek a néhány éves iPhone-típusok és Samsung csúcskészülékek.

A felújított mobilok ugyanúgy a Telekom webshopjában érhetők el, mint az újak, ami egyben azt is jelenti, hogy szolgáltatás megrendelése esetén készülékkedvezményt is igénybe lehet venni hozzájuk, illetve kamatmentes részletfizetéssel is kérhetők. Mindez a Telekom számára komoly fegyvertény lehet az olyan, B2C üzleti modellben működő kereskedőkkel szemben, mint az Euronics vagy éppen a térség egyik legnagyobb refurb-értékesítője, a Reyoj.

A használt mobilok értékesítése a Telekom kezdeti várakozásait is felülmúlta, a távközlési cég a tervezett volumen dupláját adta el a bevezetés óta eltelt időszakban, ugyanakkor annál konkrétabbat nem közölt a vállalat, hogy többezres nagyságrendről van szó.

A használt, felújított okostelefonok iránti kereslet az utóbbi egy-másfél évben jelentős mértékben nőtt nem csak a térségben, hanem globálisan is, ami a szegmens szereplői számára komoly üzleti lehetőséggel kecsegtet. A kedvezőbb vételár mellett a vevők nem utolsósorban fenntarthatósági szempontok alapján is választanak maguknak ilyen megoldást.

A Recommerce Group tavaly a Telekommal kötött megállapodással egy időben nyitotta meg budapesti irodáját, ezzel a vállalat immár tíz európai, azon belül három kelet-európai országban van jelen.