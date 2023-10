Felújított mobilok forgalmazásába kezd a Telekom

Mától a új okostelefonok mellett immár használt, "A+ prémium minősítésű" készülékeket is vásárolhatnak az ügyfelek a Magyar Telekomnál, a piacvezető mobilszolgáltató ezzel hosszú előkészítő munkát követően csatlakozik az olyan független kereskedőkhöz, mint az eMAG-közeli Rejoy vagy éppen az Euronics.

A Telekomnál elérhető használt készülékek a felújítást végző beszállítónál típustól függően, 56 műszaki teszten esnek át, majd ezt követően cserélik a hibás alkatrészeket, biztosítják az adatok törlését, a szoftverfrissítést és a fertőtlenítést.

A kínálatban a szolgáltató ígérete szerint szinte új állapotú, csak minimális esztétikai hibával bíró, legalább 85%-os akkumulátor kapacitással rendelkező és töltővel, töltőkábellel ellátott készülékeket találhatók - más értékesítőkhöz hasonlóan a Telekom aktuális kínálatban jelenleg túlsúlyban szerepelnek a néhány éves iPhone-típusok és Samsung csúcskészülékek.

A felújított mobilok ugyanúgy a Telekom webshopjában érhetők el, mint az újak, ami egyben azt is jelenti, hogy szolgáltatás megrendelése esetén készülékkedvezményt is igénybe lehet venni hozzájuk, illetve kamatmentes részletfizetéssel is kérhetők.