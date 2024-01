Előfizetőssé tenné a nyomtatást a HP

A HP 2016-ban kezdte el egyes nyomtatóinál az utángyártott tintapatronok ellehetetlenítését különféle firmware-frissítésekkel, melynek kapcsán 2018 óta több csoportos keresetet is kezdeményeztek ellene az Egyesült Államokban, Olaszországban és Ausztráliában. A vállalat tavaly európai felhasználóknak fizetett kártérítést, amiért nem tájékoztatta őket kellően átláthatóan arról, hogy a Dynamic Security funkció miatt a nyomtatóik nem fogadnak el nem hivatalos tintapatronokat, a perben az OfficeJet Pro és a PageWide Pro nyomtatók tulajdonosai vettek részt.

Annak ellenére, hogy a cég már több millió dollárt fizetett ki a perek során, láthatóan még mindig megéri neki a stratégia folytatása, tavaly márciusban jelent meg a fentebb említett újabb szoftverfrissítés, ami a korábbiakhoz hasonlóan teljes mértékben figyelmen kívül hagyja felhasználók érdekeit: több felhasználó is jelezte, hogy figyelmeztetés nélkül váltak használhatatlanná egyik napról a másikra olyan gyártóktól származó után gyártott patronjaik, amiket eddig éveken át tudtak használni. A hónapban újabb keresetet nyújtottak be a Dynamic Security rendszer miatt, ami kártérítés megfizetése mellett követeli, hogy a HP fejezze be olyan nyomtatófrissítések kiadását, amelyek blokkolják a HP chip nélkül ellátott patronok használatát.

A cég láthatóan tudja tovább tetézni a helyzetet, Enrique Lores vezérigazgató nemrég arról beszélt a CNBC-nek adott interjúban, hogy jövőbeli terveik közt szerepel a hivatalos nyomtatópatronok, tonerek előfizetéses rendszerben való elérhetővé tétele. Lores szerint egy ilyen modell kényelmesebb és fenntarthatóbb megoldás lehet az ügyfelek számára, de természetesen inkább a cég számára lenne újabb esély a bevételnövelésre. Nyílt titok, hogy a nyomtatók értékesítése rendszerint veszteséges, a bevétel a használat során cserélt tintapatronok eladásából származik, így az előfizetéses modellre való átállás újabb kísérlet lehet a profitforrások maximalizálására, és arra, hogy a HP saját ökoszisztémájába zárja az ügyfeleket.

2023-ban a HP több mint 3 milliárd dollár nyereségre tett szert nyomtató üzletágából, amiben nagy szerepet játszott a már meglévő patron-előfizetési szolgáltatás (Instant Ink), ami a cég pénzügyi igazgatója szerint 20 százalékkal növelheti egy-egy ügyfél értékét. Veszteségesnek tekinthető ugyanis a felhasználó, aki egyszerűen csak nem nyomtat eleget, az ügyfelekre leginkább befektetésként tekint a HP. A gyártó a kellékanyagok, például a tinta és a papír magas haszonkulcsára támaszkodik a különbség pótlására, de pontos statisztikák nem elérhetők arra vonatkozóan, hogy a HP mennyi pénzt veszít nyomtatónként, vagy mennyit termel kazettánként. A HP Dynamic Security funkciója lényegében az előfizetéses modell alapjait rakta le azzal, hogy nem fogadja el a külsős tintapatronokat.

A HP-vezér pár napja nagy port kavart a World Economic Forumon tett másik kijelentésével, miszerint a cég azért ellenzi annyira a harmadik fél által gyártott patronok használatát, mert biztonsági kockázatnak tekinti azokat. Lores szerint a külsős tonerek, patronok vírusok beágyazására adnak lehetőséget, amik a hálózatba jutva problémákat okozhatnak. Az állítás azonban megkérdőjelezhető: a témában elmerült biztonsági szakértők szerint technikailag valóban lehetséges rosszindulatú kódokat beágyazni egy tintapatronba laboratóriumi körülmények közt, de nagyon kicsi rá az esély. A HP állítását azzal kívánta alátámasztani, hogy 2022-ben már kiadott egy hibajavítást egy sérülékenységre, amivel puffer túlcsordulást lehetett kivitelezni magán a nyomtatón, de a szakértők szerint a módszer nem jelentett veszélyt magára a számítógépre, vagy a hálózatokra. Valószínűtlennek tűnik az is, hogy a nemzetállami szereplőknél kevesebb erőforrással rendelkező felek a gyakorlatban is kihasználjanak egy ilyen sérülékenységet (amennyiben találnak), így meglehetősen kicsinek tekinthető a kockázat a mindennapi felhasználókra és kisvállalkozásokra nézve.