Nekimentek a vásárlók a HP-nak a multifunkciós nyomtatók miatt

Megegyezéssel zárult és végül nem jutott el a csoportos kereseti státuszba az ügy tavaly, ami a Canon azon gyakorlatát kritizálta, hogy a tintapatron alacsony szintje esetén a multifunkciós eszközök többi, tintát nem igénylő funkcióját, például a szkennelést sem lehet használni. A szintén azonos gyakorlatot követő HP azonban nem úszhatja meg ilyen könnyen és csoportos per elé néz az Egyesült Államokban.

A Reuters jelentése szerint bár a HP technikai jogi okokra hivatkozva szerette volna elutasítani, de egy szövetségi bíró átengedte a keresetet, amiben vásárlók sérelmezik, hogy a HP szándékosan úgy tervezte multifunkciós nyomtatóit, hogy ne lehessen szkennelni vagy faxolni velük a tintapatron alacsony szintje esetén, ezáltal pedig több patron vásárlására kényszerítse a felhasználókat profitszerzés céljából. A javasolt csoportos kereset mögé álló felhasználók szerint a HP nem kommunikálja egyértelműen, sőt titkolja, hogy a nyomtatók a kevés tinta miatt tiltják le a tintát nem is igénylő funkciókat.

Ha nagy leszek, evangelista leszek! Mi van akkor, ha annyira beleszeretsz egy technológiába, hogy legszívesebben minden idődet a népszerűsítésére áldoznád? A friss kraftie adásban erről beszélgettünk. Mi van akkor, ha annyira beleszeretsz egy technológiába, hogy legszívesebben minden idődet a népszerűsítésére áldoznád? A friss kraftie adásban erről beszélgettünk.

Ha nagy leszek, evangelista leszek! Mi van akkor, ha annyira beleszeretsz egy technológiába, hogy legszívesebben minden idődet a népszerűsítésére áldoznád? A friss kraftie adásban erről beszélgettünk.

Beth Labson Freeman, az Egyesült Államok kerületi bírója elegendő állítást talált arra vonatkozóan, hogy a HP tudott a hibáról, mivel egy ügyfélszolgálati munkatárs is azt a tájékoztatást adta egy ügyfélnek, hogy a „nyomtató nem fog működni tinta nélkül”, ezért alaposabb vizsgálat indul a problémakör kapcsán.

A per kezdeményezői szerint a HP szándékosan tartja vissza az információkat, hogy növelje a drága tintapatronok eladásából származó nyereséget. A színes nyomtatók esetében ráadásul négy tintapatron is szükséges – fekete, cián, bíbor és sárga- a színek előállításához, és bizonyos modellek teljesen letiltják a nyomtatást, ha valamelyik színes patron alacsonyan áll, még fekete-fehér módban is.

A HP a folyamatban lévő peres eljárásra hivatkozva nem kívánta kommentálni a kérdést, a cég bírósági beadványai pedig nem tértek ki a felperes állításaira. A The Verge viszont kiszúrta, hogy a cég idő közben az Envy 6455e nyomtató eredeti leírását is módosította az Amazonon, ami korábban hangsúlyozta, hogy a felhasználó bármikor, bárhonnan nyomtathat, szkennelhet, másolhat, most már csak a nyomtatási funkcióra vonatkozik a felsorolás.