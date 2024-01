Márciustól megszabadul az Apple-adótól a Spotify

Március 7-én kötelező érvénnyel hatályba lép az Európai Unió digitális piacokat szabályozó jogszabálycsomagja, a Digital Markets Act (DMA), mely jelentős hatást gyakorolhat azoknak a szolgáltatócégeknek a működésére, melyek az Apple ökoszisztémájában eddig arra voltak kényszerítve, hogy jutalékot fizessenek minden elköltött fillér után.

Az Apple-adónak is csúfolt jutalékrendszer tehát nem csak az alkalmazásfejlesztők, hanem a platformtulajdonosok életét is megkeserítette. Olyannyira, hogy a Spotify 2016 óta például nem is engedélyezi, hogy a felhasználók közvetlenül az iOS-es appon keresztül előfizessenek valamilyen havidíjas konstrukcióra, vagy azon keresztül hangoskönyvet vásároljanak.

Milliós bug bounty-k nyomában Bugvadásznak lenni nem csak menő, de néha kifejezetten jól is fizet. Bugvadásznak lenni nem csak menő, de néha kifejezetten jól is fizet.

Milliós bug bounty-k nyomában Bugvadásznak lenni nem csak menő, de néha kifejezetten jól is fizet.

Hasonlóan abszurd intézkedésekhez - illetve komoly feszültséghez - vezetett az Apple-adó a Netflix esetében is, mely szintén kénytelen volt (lett volna) jutalékot fizetni a cupertinói cégnek, ám 2018-ban végül a Spotify-hoz hasonlóan kilépett az IaP (in-app purchase) rendszerből.

Amellett, hogy az Apple a DMA-ban foglaltak értelmében március 7-től nem számíthat fel többé jutalékot az alkalmazásokon keresztül történő vásárlások után, a jogszabály az előtt is megnyitja az utat, hogy a Spotify konkrét árakat tüntessen fel az alkalmazásában.