Új korszak kezdődik az európai App Store életében

Március 7-től kötelezően alkalmazandóvá válik az Európai Unió digitális piacok kereteit meghatározó rendelete, a Digital Markets Act (DMA), mely számos, nagy elérésű platformszolgáltatás számára határoz majd meg szigorúbb működési normákat. A szabályozás egy sor kötelezettséget és korlátozást ír elő a kapuőrök számára, így az Apple-nek több megkötést kell feloldania a rendszerben, melyek a DMA-ban foglalt kötelezettségekkel ellentétesek, beleértve az alternatív alkalmazás-letöltési források teljes tiltását. A fogyasztók számára az új rendszer több választási lehetőséget jelent az alkalmazások beszerzéséhez, a fejlesztők pedig a módosított feltételekkel nagyobb rugalmasságot kapnak ahhoz, hogy elérjék a felhasználókat.

Az Apple pénteken elérhetővé tette az iOS 17.4 bétaverzióját, ami a jövő hónapban érkező változásokra sikerül felkészülni a fejlesztőknek. Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) alkalmazásokat terjesztő iOS-fejlesztők lehetőségei kiszélesednek, onnantól kezdve, hogy az appok alternatív alkalmazáspiacokról is beszerezhetők lesznek, ehhez új API-kat, keretrendszereket és eszközöket kapnak.

Lehetővé válik továbbá a WebKittől eltérő böngészőmotorok használata, így megnyílik az út az alternatív böngészők előtt is, így a Chrome és a Firefox új verzió már Chromium, illetve Gecko alapokon kerülhetnek a készülékekre. Ezen felül az Apple megnyitja az iPhone-ok NFC-s hardverplatformját a külső fizetési szolgáltatók számára. Korábban csak az Apple Pay tudta teljes mértékben elérni az alapfunkciókat az iPhone-on, de az új API-k lehetővé teszik a banki és pénztárca-alkalmazások fejlesztői számára, hogy ők is hozzáférést kapjanak a technológiához. A felhasználók továbbá alapértelmezettként állíthatnak be más alkalmazáspiacot, vagy fizetési alkalmazást.

Medior az új junior, avagy nehéz a dolga a juniornak A globális és hazai IT munkaerőpiac egyik legfájdalmasabb trendje a juniorok iránti kereslet drasztikus csökkenése. A globális és hazai IT munkaerőpiac egyik legfájdalmasabb trendje a juniorok iránti kereslet drasztikus csökkenése.

Medior az új junior, avagy nehéz a dolga a juniornak A globális és hazai IT munkaerőpiac egyik legfájdalmasabb trendje a juniorok iránti kereslet drasztikus csökkenése.

A cupertinói cég csütörtökön bejelentett új üzleti feltételeinek azonban nem lehet maradéktalanul örülni, mivel egy új díjat (Core Technology Fee) vezet be annak biztosítására, hogy továbbra is jutalékot szedhessen az alternatív boltokból értékesített appok után, ráadásul ezeket a feltételeket kötelező lesz elfogadni. Az alkalmazásfejlesztők lehetőséget kapnak arra, hogy alternatív fizetési módokat kínáljanak, amelyek nem támaszkodnak az Apple saját rendszereire – közölte a cég, és az Apple ezért nem számít fel jutalékot.

Az Apple ugyan nem szed díjat a harmadik féltől származó alkalmazásboltokon keresztül terjesztett alkalmazásoktól,

de a fejlesztőknek 0,50 eurós alaptechnológiai díjat kell majd fizetniük minden egyes alkalmazástelepítés után évente, amennyiben adott app túllépte az 1 milliós letöltési számot.

A fejlesztők dönthetnek úgy, hogy a meglévő üzleti feltételeket szeretnék érvényesnek tekinteni – tehát maradnak az eddig 30%-os (kisvállalkozások esetében 15%-os) „Apple-adónál” az előfizetések és az alkalmazáson belüli vásárlások után, ami csökkenni fog a jutányosabb 17 százalékra. A díj az első év után a legtöbb fejlesztő esetében 10 százalékra csökken. Általános érvényű marad, hogy további 3 százalékos díjat kell fizetni az App Store fizetési feldolgozásának használatáért. Az alaptechnológiai díj megfizetése egyébként az App Store-on keresztül terjesztett appokra is érvényes lesz, tehát főleg a népszerűbb szolgáltatások fejlesztőinek jelent plusz költséget.

Csütörtökön az Apple gyakorlatait kritizáló Coalition for App Fairness csoport (mely többek közt a Fortnite-gyártó Epic Games, a Spotify és a Tile cégeket is magába foglalba) felszólalt a bejelentés után, mivel szerintük az Apple a megfelelés látszatát keltve "félintézkedéseket" vezet csak be. Rick VanMeter, a csoport ügyvezetője szerint az új rendszer nem támogatja maradéktalanul a DMA elsődleges célját, azaz a tisztességes és megkülönböztetéstől mentes versenyt és méltányosságot. A cég lényegében arra kényszeríti a fejlesztőket, hogy a régi, a későbbiekben jutányosabb rendszer, vagy az alternatívákkal járó bonyultabb feltételek közt válasszanak. Az Apple új feltételei az elkövetkező hónapokban még módosulhatnak, és egy ideig eltarthat, mire az EU szabályozói döntenek arról, hogy sikerül-e megfelelni a DMA-ban foglaltaknak.

Az új üzleti feltételek csak az EU területén értékesített eszközök szoftverhátterére vonatkoznak, a cég közleménye szerint azért nem kíván változtatni a feltételeken az unión kívül, mert az új rendszer „nem a legbiztonságosabb a felhasználók számára”, a DMA által megfogalmazott követelmények szerinte olyan fenyegetések kockázatát növeli, mint a malware-rek, rosszindulatú programok terjesztése, illetve a különféle csalások, tiltott és kifogásolható tartalmak elterjedése.