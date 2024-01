Kútba eshet az Amazon porszívóügylete

Három bennfentes forrás is megerősítette a Reuters számára a hírt pénteken, miszerint az Európai Unió trösztellenes szabályozói blokkolni fogják az 1,4 milliárd dolláros Amazon-iRobot felvásárlási ügyletet. Az amerikai e-kereskedelmi óriás ugyanis nem kínált jogorvoslati lehetőségeket az Európai Bizottság fő aggályával kapcsolatban, miszerint a megállapodás korlátozhatja a versenyt a robotporszívók piacán. A Bizottságnak február 14-ig kell kimondania a vétót (vagy a most már kevésbé valószínűnek tűnő jóváhagyást), de eredetileg december 13-ig tervezett dönteni arról, hogy engedélyezi vagy blokkolja az ügyletet.

A szabályozó fő aggodalma, hogy az Amazon több módon is hátrányba hozhatná az iRobot riválisait online piacterén, különösen Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban. Egészen pontosan arról van szó, hogy az Amazon akár ki is zárhatná riválisait saját piacterein, vagy valamilyen módon korlátozná az érvényesülésüket az online felületeken. Ennek érdekében több burkolt, vagy kevésbé burkolt eszközzel is élhetne, például csökkentené a konkurens termékek láthatóságát, akár a megjelenő fizetett és nem fizetett eredmények közt. Az online óriás emellett korlátozhatja a hozzáférést bizonyos webhely-modulokhoz, amelyek a versenytársak kapcsolódó termékeire irányítanák át az ügyfeleket. A piaci verseny torzítása pedig magasabb árakhoz, alacsonyabb minőséghez és kevesebb innovációhoz vezethet a bizottság szerint.

Milliós bug bounty-k nyomában Bugvadásznak lenni nem csak menő, de néha kifejezetten jól is fizet. Bugvadásznak lenni nem csak menő, de néha kifejezetten jól is fizet.

Milliós bug bounty-k nyomában Bugvadásznak lenni nem csak menő, de néha kifejezetten jól is fizet.

Bár ezeket a problémákat orvosolni lehetne a digitális piacokról szóló törvényként ismert (DMA), újonnan életbe léptetett uniós technológiai szabályokkal, a Bizottság úgy véli, hogy a hosszadalmas végrehajtási folyamat miatt inkább egyszerűbb lehet blokkolni az ügyletet. Ha az Amazon tényleg nem vásárolhatja meg a robotporszívó-gyártót, a jövőben is nehezebben nyomhatja át üzleteit az uniós végrehajtókon, akik valószínűleg komoly jogorvoslatokat kérnek majd a zöld lámpákért cserébe. Az iRobot részvényei 30%-ot estek a késői kereskedés során.

Az Amazon még tavaly augusztusban vetett szemet a Roomba robotporszívókat gyártó iRobot nevű cégre, a bizottság novemberben küldött kifogásközlést az Amazonnak az üzlet lehetséges következményeinek felderítésére indított vizsgálat után. Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága még szintén vizsgálja az ügyletet, míg a brit trösztellenes ügynökség előzetes felülvizsgálat után már feltétel nélkül rámondta az áment.