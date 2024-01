Sokba fáj egy Vision Pro lezúzása

Óvatos duhajként érdemes kalandoznia a kiterjesztett/virtuális térben annak, aki elsők között adja a fejét egy Vision Pro headset megvásárlására, a pénztárnál hagyott 3499 dollár (kb. 1,23 millió forint) mellett ugyanis tetemes összegű javítási számlát is be lehet gyűjteni az eszközzel egy rossz mozdulat révén.

Az Apple a hétvégén - a Vision Pro előrendelésének megkezdéséhez igazítva - frissítette terméktámogatási oldalát, ahol egyebek mellett kiderül, hogy egy betört kijelző kicseréléséért a szerződött szervizpartner 799 dollárt, azaz átszámítva több mint 280 ezer forintot fog kérni.

Milliós bug bounty-k nyomában Bugvadásznak lenni nem csak menő, de néha kifejezetten jól is fizet. Bugvadásznak lenni nem csak menő, de néha kifejezetten jól is fizet.

Milliós bug bounty-k nyomában Bugvadásznak lenni nem csak menő, de néha kifejezetten jól is fizet.

Nem jár lényegesen jobban az sem, aki a hazánkban nem elérhető, véletlen sérülések esetében is kedvezményesen vagy ingyen javítást ígérő Apple Care Plus előfizetést választja, neki ugyanis a fenti baleset utáni helyreállításért 299 dollárt kell fizetnie. Ahogy arra a The Verge rámutat, a havi 24,99 vagy két éven keresztül 499 dollárba kerülő biztosítással összességében 1 dollárral jár jobban a felhasználó, mintha egyáltalán nem biztosítaná az eszközt.

Az Apple Care Plus megkötése ugyanakkor az összetettebb meghibásodások esetében szó szerint életet menthet, hiszen az Apple terméktámogatási oldala alapján bizonyos esetekben a javítási számlán szereplő összeg elérheti a 2399 dollárt, azaz az eszköz új árának több mint kétharmadát.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Apple a Vision Pro headsetet is beveszi-e korábban elindított, iPhone-okra és Mac-ekre vonatkozó házibarkács-programjába, melynek célja elviekben az, hogy megfelelő szaktudással bárki, akár otthoni körülmények között is képes legyen az eszközök fődarabjainak cseréjére.